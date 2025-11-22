ترامب يطالب زيلينسكي بقبول خطة السلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يجب أن يقبل خطة السلام الأمريكية لوقف الحرب مع روسيا، مشيراً إلى أن إنهاء النزاع يتطلب تعاون الطرفين.

وصرّح ترامب أن رفضها يعني الاستمرار في القتال، وأوضح خلال حديثه في البيت الأبيض أن واشنطن ترى ضرورة موافقة زيلينسكي على الخطة المقترحة لتسوية النزاع، لافتا إلى أن كييف لا تمتلك أوراق قوة كافية تسمح لها برفض التسوية.

وأشار ترامب إلى أنه سبق أن نصح زيلينسكي بالتوصل إلى اتفاق منذ عام أو عامين، مؤكدا أن الهدف الأساسي من الخطة هو إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح، مضيفا أن علاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين جعلته يتوقع أن حل الأزمة سيكون سهلا.

وأكدت مصادر شبكة “سي إن إن” أن إدارة ترامب تستفيد من خبرتها في وساطة غزة بين حماس وإسرائيل لإعداد خطة مماثلة لإنهاء الحرب الأوكرانية، تتضمن وقف إطلاق النار، تمويلاً دولياً لإعادة الإعمار، وإنشاء هيئة إشرافية بقيادة ترامب لضمان تنفيذ الالتزامات. وتهدف الإدارة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق بين موسكو وكييف قبل نهاية العام.

في المقابل، حذر عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من أن الخطة تكافئ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتترك أوكرانيا ضعيفة وأوروبا غير مستقرة، داعين ترامب للعمل مع الكونغرس وحلف شمال الأطلسي لإيجاد حل دائم يعزز الأمن العالمي، مؤكدين أن الخطة تتجاهل معاناة الأوكرانيين والجرائم الروسية المستمرة.

من جهته، أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن خطة ترامب المكونة من 28 نقطة نوقشت قبل اجتماع ألاسكا، وأن جميع شركاء روسيا أيدوا الاتفاقيات المحتملة، مشيراً إلى أن التوقف الأمريكي بعد المحادثات جاء بسبب رفض أوكرانيا.

وأكد أن روسيا وافقت على بعض مقترحات الجانب الأمريكي، وأن النسخة الجديدة من الخطة تشكل “تحديثاً بعد ألاسكا” يمكن أن تشكل أساساً لتسوية سلمية نهائية، رغم رفض كييف حتى الآن.

وأشار بوتين إلى أن أوكرانيا وحلفاءها الأوروبيين ما زالوا متعلقين بأوهام حول إمكانية هزيمة روسيا الاستراتيجية، مع انخفاض الكفاءة وغياب المعلومات الموضوعية في كييف، محذراً من تكرار أحداث مثل حادثة كوبيانسك.

وأضاف أن روسيا مستعدة لمحادثات السلام لكنها راضية أيضاً عن الوضع الراهن الذي يحقق أهدافها بالقوة العسكرية.

وفي تصريحات منفصلة، أكد ترامب أن بوتين لا يسعى إلى حرب جديدة، وأن العقوبات الأمريكية الجديدة ستعقد بيع النفط الروسي، وأمهل أوكرانيا حتى الخميس المقبل لقبول شروط خطة السلام، مع استمرار المحادثات بين واشنطن وموسكو وكييف عبر ممثلي البيت الأبيض ووزارة الخارجية.

وتتضمن خطة السلام الأمريكية اعتراف الولايات المتحدة ودول أخرى بشرعية تبعية شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس للأراضي الروسية، بينما لن يُطلب من أوكرانيا الاعتراف بذلك رسمياً.

وأكد الكرملين أن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات السلمية، مستندة إلى الأسس التي تم الاتفاق عليها في قمة ألاسكا بين ترامب وبوتين الصيف الماضي.

وتأتي هذه التطورات وسط حرب روسية مستمرة منذ فبراير 2022، أودت بحياة عشرات الآلاف وشردت ملايين المدنيين، مع استمرار الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي الغربي لكييف.