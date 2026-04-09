ترامب يطلب من نتنياهو خفض الهجمات.. إسرائيل تعلن بدء المفاوضات

كشف مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خفض وتيرة الهجمات العسكرية التي تشنها إسرائيل على لبنان، وذلك بهدف تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح المفاوضات الجارية مع إيران.

وبحسب المسؤول الأمريكي، جاء هذا الطلب خلال اتصالات بين الجانبين بعد تصريحات لنتنياهو أكد فيها استمرار العمليات العسكرية المكثفة ضد مواقع تابعة لـ حزب الله داخل الأراضي اللبنانية. وترى الإدارة الأمريكية أن استمرار التصعيد العسكري قد يعرقل المسار الدبلوماسي ويؤثر على فرص التوصل إلى تفاهمات مع إيران.

وفي تطور متزامن، أعلن نتنياهو أنه أصدر تعليمات للحكومة الإسرائيلية ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن.

وقال في بيان رسمي إن هذه الخطوة جاءت بعد دعوات متكررة من الجانب اللبناني لفتح قنوات تفاوض مباشرة بين البلدين.

وأوضح نتنياهو أن المفاوضات المرتقبة ستتركز على محورين رئيسيين:

*نزع سلاح حزب الله في لبنان.

*بحث إمكانية إقامة علاقات سلمية بين إسرائيل ولبنان.

وكشفت مصادر إسرائيلية مطلعة أن سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة سيقود فريق التفاوض من الجانب الإسرائيلي، وهو ما يشير إلى احتمال وجود دور أمريكي في رعاية هذه المفاوضات أو الإشراف عليها.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن إسرائيل قد تواصل عملياتها العسكرية داخل لبنان حتى أثناء إجراء المفاوضات، وذلك بهدف ممارسة ضغط عسكري لتحسين موقفها التفاوضي.

من جهة أخرى، أدانت الجزائر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق مختلفة في لبنان، ووصفتها بأنها اعتداءات خطيرة.

وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان رسمي تضامنها الكامل مع لبنان حكومةً وشعباً، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل عاجل لوقف التصعيد العسكري وحماية المدنيين.

كما حذرت الجزائر من أن استمرار العمليات العسكرية قد يؤدي إلى توسيع دائرة التوتر في المنطقة وإعادة المنطقة إلى مرحلة جديدة من العنف والتصعيد، مؤكدة دعمها لجميع الجهود الدبلوماسية والإقليمية التي تهدف إلى تحقيق التهدئة والاستقرار في لبنان والمنطقة.

الحوثي: منعنا إسرائيل وأمريكا من استخدام البحر الأحمر في هجمات ضد إيران

أكد قائد حركة أنصار الله في اليمن عبد الملك الحوثي أن جماعته منعت القوات التابعة لكل من إسرائيل والولايات المتحدة من استخدام البحر الأحمر لتنفيذ عمليات عدائية ضد إيران، وذلك في ظل التصعيد الإقليمي الأخير.

وقال الحوثي في كلمة ألقاها اليوم إن هذا الموقف يأتي ضمن ما وصفه بدعم طهران في مواجهة الضغوط العسكرية والسياسية في المنطقة.

وأشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز كان من أبرز الخطوات التي اتخذتها إيران للضغط على الولايات المتحدة وحلفائها، مؤكداً أن هذه الخطوة كان لها تأثير كبير في مسار المواجهة الجارية.

وأوضح الحوثي أن الدور الرئيسي في التصدي لما وصفه بـ”العدوان” كان للقوات المسلحة الإيرانية وعلى رأسها الحرس الثوري الإيراني، إلى جانب ما سماه “جبهات المحور”، التي قال إنها استفادت من القدرات العسكرية الإيرانية خصوصاً في استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة.

كما أشار إلى أن الهجمات التي جرى تنفيذها استهدفت مواقع إسرائيلية وقواعد أمريكية في المنطقة، مؤكداً أن العمليات نُفذت بزخم غير مسبوق مقارنة بالمواجهات السابقة.