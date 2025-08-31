ترامب يطلق رسالة غامضة للعالم: شيء كبير قادم!

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلًا واسعًا بعد نشره رسالة غامضة عبر منصته الخاصة “تروث سوشيال”، تضمنت رابطًا يقود إلى منشور على منصة “إكس” يظهر صورة شخصية له مصحوبة بعبارة مثيرة للجدل تقول: “العالم سوف يفهم قريبًا، لا شيء يمكنه أن يوقف ما هو قادم”.

المنشور، الذي انتشر بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي، لم يتضمن أي تفاصيل إضافية، كما لم يصدر عن ترامب أو فريقه تعليق يوضح المقصود من هذه الرسالة أو ما إذا كانت تتعلق بملف سياسي داخلي، خطوة على الساحة الدولية، أو حتى حملة انتخابية جديدة.

وأضافت الصورة المرافقة للمنشور المزيد من الغموض؛ إذ يظهر ترامب واقفًا في وضعية رمزية، بذراعين نصف ممدودتين وراحتَي يديه مرفوعتين إلى الأعلى، بينما يظهر كوكب الأرض بشكل بارز في خلفية المشهد، في ما بدا وكأنه تصوير ذو دلالة كونية أو عالمية.

هذا وانقسمت التعليقات على المنصات الأمريكية والعالمية ما بين من اعتبر الرسالة تمهيدًا لقرارات كبرى أو مبادرات سياسية مرتقبة، ومن رأى أنها مجرد وسيلة لشد الانتباه وإثارة الضجيج الإعلامي المعتاد لترامب.

وذهب آخرون إلى أبعد من ذلك، معتبرين أنها إشارة إلى ملفات حساسة تخص الأمن القومي الأمريكي أو السياسة الخارجية، خصوصًا في ظل تصاعد التوترات الدولية.

وتأتي الرسالة في وقت يخوض فيه ترامب تحديات داخلية وخارجية؛ من بينها ملفات اقتصادية معقدة، وإدارة حرب غزة وإيران التي تلقي بظلالها على الأسواق العالمية والعلاقات الدولية، فضلًا عن الترتيبات الانتخابية الأمريكية التي تبقى ملفًا ضاغطًا على البيت الأبيض.

وبينما لم يُفصح ترامب عن تفاصيل إضافية، يرى مراقبون أن استخدامه لعبارات تحمل طابعًا مبهمًا ومشحونًا بالرمزية ليس أمرًا جديدًا، بل يدخل ضمن أسلوبه السياسي القائم على إثارة الجدل وإبقاء خصومه وأنصاره على حد سواء في حالة ترقب دائم.