«ترامب» يطلق وعوداً جديدةً لتحقيقها إذا فاز بالانتخابات

أطلق المرشح الرئاسي الأمريكي عن الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، وعودا جديدة في حال فوزه بالانتخابات، لافتا إلى “أنه إذا فاز، فإنه لا ينوي تحويل البلاد إلى “ديكتاتورية”.

وقال ترامب، متحدثا إلى أنصاره في ولاية نيويورك: “نحن بحاجة إلى ضمان وضع حد للأكاذيب (التي يروج لها الحزب الديمقراطي الأمريكي) بأن خصمهم السياسي ينوي إقامة دكتاتورية في الولايات المتحدة، والحقيقة هي أنني لا أشكل تهديدًا الديمقراطية الأمريكية، لكنهم يفعلون ذلك”.

وأضاف أن “خصومه السياسيين، ممثلين بإدارة الرئيس “جو بايدن”، فعلوا “أشياء لا يمكن حتى تصورها” في البلاد”.

وأشار ترامب، إلى أن :سياسات الهجرة “الفاشلة” وانتخابات 2020 “المسروقة” حولت الولايات المتحدة إلى دولة من دول العالم الثالث”، كما تحدّث “ترامب” في كلمته عن التضخم، والجريمة، والهجرة غير القانونية”.

يذكر أن حملة المرشح الرئاسي والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أعلنت يوم الأحد، عن وقوع “إطلاق نار على مقربة” من ترامب في ملعب للغولف في ولاية فلوريدا الأمريكية، واعتقلت شرطة “مقاطعة مارت”ن في ولاية فلوريدا المشتبه به في حادثة إطلاق النار “ريان ويسلي روث”.

وكان توعّد الرئيس السابق للولايات المتحدة المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة المقبلة دونالد ترامب، “بأنه حال فوزه، سيحاكم من مارسوا الغش في الانتخابات ويعمل على سجنهم لفترات طويلة”.