ترامب يعاقب الهند.. رسوم جمركية بـ25% بسبب النفط الروسي

أعلن البيت الأبيض اليوم الأربعاء عن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوماً بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على الواردات القادمة من الهند، في خطوة تصعيدية تهدف إلى الضغط على نيودلهي بسبب استمرارها في شراء النفط الروسي، رغم العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والهند، حيث تسعى واشنطن إلى تقليل الاعتماد على النفط الروسي في الأسواق العالمية، خصوصاً في ظل الحرب المستمرة في أوكرانيا وتداعياتها على الأمن والطاقة العالميين، وتعتبر الولايات المتحدة أن استمرار الهند في شراء النفط الروسي يشكل تحدياً مباشراً لجهود المجتمع الدولي لفرض عقوبات اقتصادية على روسيا للضغط عليها سياسياً.

الهند، من جانبها، تمثل واحدة من أكبر مستوردي النفط في العالم، وتوفر لها واردات النفط الروسي مصدراً أرخص نسبياً في ظل ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. وقد رفضت نيودلهي حتى الآن التخلي عن هذه المصادر رغم الدعوات الغربية المتكررة، معتبرة أن أمنها الطاقي أولوية قصوى.

وتأتي الخطوة الأمريكية الجديدة في سياق تصاعد النزاعات الاقتصادية والتجارية بين الدول الكبرى، إذ سبق أن فرضت واشنطن عقوبات وقيوداً على عدة دول لتوجيه سياساتها بما يتماشى مع مصالحها الاستراتيجية. وتعد هذه الرسوم الجمركية جزءاً من استراتيجية أوسع تستخدمها الولايات المتحدة للضغط على الهند لتغيير موقفها من النفط الروسي.

الخبراء يرون أن هذه الإجراءات قد تؤثر بشكل كبير على العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والهند، التي تعد شريكاً استراتيجياً مهماً للولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. كما قد تؤدي إلى إعادة تقييم نيودلهي لسياساتها التجارية والطاقة، أو قد تدفعها إلى البحث عن بدائل أخرى لتعويض الخسائر الناجمة عن الرسوم الجديدة.

في المقابل، يشير مراقبون إلى أن فرض هذه الرسوم قد يرفع من تكلفة الواردات الهندية ويؤثر سلباً على الاقتصاد الهندي، الذي يعاني من تحديات نمو كبيرة وسط أزمات الطاقة والغذاء العالمية. كما أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تعميق الخلافات بين الدولتين في وقت تسعى فيه واشنطن لتعزيز تحالفاتها الإقليمية لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد.