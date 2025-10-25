ترامب يعترف: كوريا الشمالية قوة نووية

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، عن اعترافه بأن كوريا الشمالية “قوة نووية نوعًا ما”، وذلك بعد وقت قصير من إعلانه رغبته في لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وعلاقة جيدة بينهما.

وفي تصريحات للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية، أشار ترامب إلى أن كوريا الشمالية تمتلك “الكثير من الأسلحة النووية”، مضيفًا أن الاعتراف بها كقوة نووية قد يكون مبررًا من منظور واقعي.

وأكد ترامب أنه منفتح بالكامل على عقد لقاء مع كيم جونغ أون، مشددًا: “منفتح 100%” على اللقاء، ومشيرًا إلى أن علاقته بالزعيم الكوري الشمالي جيدة جدًا، وأنه يتفق معه كما كان الحال عند آخر لقاء جمعهما عام 2019.

وتأتي تصريحات ترامب قبيل مغادرته واشنطن إلى كوريا الجنوبية في مستهل رحلته الآسيوية الأولى منذ عودته إلى السلطة، وسط توقعات بإمكانية استئناف محادثات محتملة بين واشنطن وبيونغيانغ.