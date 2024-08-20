«ترامب» يعتزم تقليص الدين الحكومي الأمريكي

أعلن المرشح للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، “عزمه تقليص الدين الحكومي الأمريكي الذي بلغ مستوى قياسيا “.

وقال ترامب أمام تجمع لمؤيديه في ولاية بنسلفانيا: “نعتزم تسديد دين بلادنا. والديون المستحقة على البلاد 35 تريليون دولار، ولكن يمكن تقليص ذلك بشكل سريع”.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت في 29 يوليو الماضين، “أن الدين الحكومي الأمريكي تجاوز حد الـ 35 تريليون دولار لأول مرة في التاريخ”.

وتوقعت إدارة الميزانية في الكونغرس الأمريكي، “أن الدين الحكومي سيتجاوز الـ 50 تريليونا في عام 2034، ما سيعادل أكثر من 122% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، وتتوقع الإدارة أيضا أن تبلغ نسبة النمو السنوية خلال الفترة من 2029 إلى 2034 نحو 1.8%”.