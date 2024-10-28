«ترامب» يعد بتفعيل قانون «العدو الأجنبي».. وهذه تفاصيله!

في سياق خطاباته المتكررة حول محاربة الهجرة، تعهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والمرشح للانتخابات، بإعادة قانون عمره قرون، لتسريع طرد المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدةن في حال فوزه بالانتخابات.

وقال ترامب: “سوف أعيد تفعيل قانون العدو الأجنبي الذي وضع عام 1798، لتفكيك كل العمليات الإجرامية للمهاجرين في أمريكا”.

يذكر أن “قانون العدو الأجنبي القديم”، يسمح للرئيس الأمريكي، باحتجاز أو نقل أو ترحيل غير المواطنين من دولة تعتبر عدوة للولايات المتحدة، خلال زمن الحرب”.

وينص الدستور القديم، “عندما تكون هناك حرب معلنة بين الولايات المتحدة وأي دولة أو حكومة أجنبية، ويتعين على رئيس الولايات المتحدة أن يعلن علنا عن هذا الحدث، فإن جميع السكان الأصليين أو المواطنين أو المقيمين أو الرعايا التابعين للدولة أو الحكومة المعادية، سيكونون عرضة للقبض عليهم وتقييدهم وتأمينهم وإبعادهم، كأعداء أجانب”.

وتنص التفاصيل الدقيقة للقانون “على أنه لا يمكن للرئيس أن يتولى هذه السلطة إلا بعد أن يعلن الكونغرس الحرب، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة شاركت في الكثير من الصراعات على مر العقود، إلا أنها لم تعلن الحرب رسميا منذ عام 1942″، بحسب قناة سكاي نيوز.

هذا وأصدر الكونغرس، بدعم من الرئيس جون آدامز، قانون الأعداء الأجانب كجزء من قوانين الأجانب والفتنة الأربعة لعام 1798 عندما كانت الولايات المتحدة على شفا الحرب مع فرنسا، وفعل الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت، هذا القانون بعد الهجوم على بيرل هاربر، خلال الحرب العالمية الثانية، ووصف المواطنين اليابانيين والألمان والإيطاليين بأنهم “أعداء أجانب”، ولم يتم تفعيل هذا القانون منذ الحرب العالمية الثانية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر المقبل، وتم ترشيح دونالد ترامب رسميا من قبل الحزب الجمهوري لمنصب رئيس الدولة، وستشارك هاريس نائبة الرئيس الحالي في الانتخابات كمرشحة عن الحزب الديمقراطي.