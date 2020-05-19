ترامب يُعطى «منظمة الصّحة» 30 يوما لإجراء إصلاحات جوهرية

أعطا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منظمة الصحة العالمية 30 يوما لإجراء إصلاحات جوهرية وإلا سيقطع التمويل عنها، وسينظر في تعليق عضوية الولايات المتحدة فيها.

وقال ترامب في رسالة إلى المنظمة، مساء الاثنين: “المنظمة تجاهلت تقارير عن انتشار فيروس كورونا المستجد في ووهان شهر ديسمبر 2019​​​”.

واشار إلى أن منظمة الصحة العالمية فشلت في دعوة الصين علانية لفتح تحقيق مستقل بشأن مصدر فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، لافتا إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينج، ضغط على منظمة الصحة العالمية لتقول إن فيروس كورونا المستجد لا يشكل خطرا على الصحة في العالم.

وتتّهم الولايات المتّحدة منظّمة الصحة العالمية أيضاً بأنّها تغاضت عن إنذار مبكر تلقّته من تايوان بشأن مدى خطورة الفيروس.

هذا وأصدرت إدارة ترامب في وقت سابق، تعليمات إلى إدارة المخابرات في وزارة الدفاع الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية لمعرفة ما إذا كانت السلطات الصينية ومنظمة الصحة العالمية تخفي معلومات حول بداية جائحة “كوفيد-19”.

يذكرإلى أن الولايات المتحدة هي أكبر مموّل لمنظمة الصحة العالمية إذ تبلغ قيمة مساهمتها المالية حوالي 450 مليون دولار سنوياً، أي إلى نفس ما تقدمه الصين تقريبا، مشيرا إلى أن بكين تقدم للمنظمة 38 مليون دولار في السنة.