ترامب يعلق «طلبات اللجوء» حتى إشعار آخر!

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن تعليق البتّ في طلبات اللجوء سيظل سارياً “لفترة طويلة”، وذلك على خلفية حادث إطلاق نار نفذه مهاجر أفغاني قرب البيت الأبيض، أسفر عن مقتل وإصابة اثنين من عناصر الحرس الوطني الأميركي.

وجاء إعلان ترامب بعد حادث وقع في 26 نوفمبر 2025، حيث أقدم رحمن الله لاكانوال، 29 عاماً، على إطلاق النار، ما أدى إلى مقتل المجندة سارة بيكستروم البالغة من العمر 20 عاماً، وإصابة عنصر آخر بجروح خطيرة. وألقت السلطات القبض على لاكانوال ووجهت له تهمة القتل من الدرجة الأولى.

وكشفت التحقيقات أن لاكانوال كان سابقاً عضواً في “قوة شريكة” مدعومة من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) خلال الحرب ضد طالبان، قبل أن يدخل الولايات المتحدة ضمن برنامج إعادة التوطين عقب انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان في 2021.

ومنح حق اللجوء في أبريل 2025، وسط انتقادات من إدارة ترامب التي ألقت باللوم على ما وصفته بـ”تراخي التدقيق الأمني” خلال عهد الرئيس السابق جو بايدن.

وأكد ترامب أن “الكثير من المهاجرين لم يكونوا صالحين، وما كان ينبغي لهم أن يكونوا في بلدنا”، مشيراً إلى أن تعليق طلبات اللجوء يشمل مواطنين من 19 دولة سبق أن فُرضت قيود على سفرهم منذ يونيو الماضي، من بينها أفغانستان، كوبا، هايتي، وإيران، من أجل حماية الأمن الداخلي الأميركي وإعادة النظر في برامج اللجوء والهجرة.

وتسبب قرار ترامب بردود فعل واسعة داخل الولايات المتحدة، وسط مخاوف من توترات سياسية وقانونية حول حقوق اللاجئين والمهاجرين.

كما أثار القرار جدلاً حول فعالية برامج إعادة التوطين والرقابة الأمنية، فيما تعهد ترامب في تغريدة بإيقاف الهجرة “بشكل دائم من جميع دول العالم الثالث، للسماح للنظام الأميركي بالتعافي”.