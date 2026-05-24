ترامب يعلق على مقتل مسلح قرب البيت الأبيض: كان مهووساً بالمبنى وسجلّه مليء بـ«العنف»

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل مسلّح بعد تبادل إطلاق نار مع عناصر جهاز الخدمة السرية قرب بوابات البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، في حادثة أعقبت استهداف نقطة تفتيش أمنية داخل محيط المبنى الرئاسي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة “تروث سوشال” إن المسلح أطلق عدة رصاصات في واشنطن، مشيرًا إلى أنه كان يملك سجلًا من العنف ويبدو أنه مهووس بالبيت الأبيض، مضيفًا: “أشكر جهاز الخدمة السرية الرائع وعناصر إنفاذ القانون على الاستجابة السريعة والمهنية”.

وأكد ترامب أن سرعة تعامل الأجهزة الأمنية حالت دون تفاقم الحادث، مشددًا على أهمية رفع مستويات الحماية حول المؤسسات الرئاسية في واشنطن، وجعل العاصمة أكثر أمانًا للرؤساء الأمريكيين المستقبليين.

ووفق بيان صادر عن جهاز الخدمة السرية الأمريكية، فإن الحادث وقع عندما اقترب شخص من نقطة تفتيش عند تقاطع شارعي 17 وبنسلفانيا شمال غرب، قبل أن يُخرج سلاحًا من حقيبته ويبدأ بإطلاق النار باتجاه عناصر الأمن.

وأضاف البيان أن عناصر الخدمة السرية ردوا فورًا بإطلاق النار، ما أدى إلى إصابة المهاجم ونقله إلى أحد المستشفيات، حيث فارق الحياة لاحقًا متأثرًا بجراحه.

وأكدت السلطات الأمريكية إصابة أحد المارة خلال الحادث، دون تحديد مدى خطورة إصابته، مع استمرار التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة بشكل كامل.

وأوضح جهاز الخدمة السرية أن أيًا من عناصره لم يُصب خلال تبادل إطلاق النار، في وقت كان فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب داخل البيت الأبيض أثناء وقوع الحادث.

وفي السياق، أفاد مسؤول في إنفاذ القانون لوكالة “رويترز” أن المشتبه به يعاني اضطرابات نفسية، وكان يخضع سابقًا لأوامر ابتعاد عن بعض المواقع، مع الإشارة إلى أنه معروف لدى أجهزة الأمن بسبب تكرار وجوده قرب محيط البيت الأبيض.

كما أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل أن فرق الـFBI تعمل ميدانيًا بالتنسيق مع جهاز الخدمة السرية ضمن التحقيقات الجارية لكشف تفاصيل الحادث وتحديد ملابساته.

وسُمع دوي إطلاق نار كثيف في محيط البيت الأبيض، ما أدى إلى إغلاق أمني مؤقت وإخلاء الصحفيين داخل المبنى إلى غرف الإحاطة، قبل رفع حالة الطوارئ لاحقًا بعد السيطرة على الوضع.

وأفادت تقارير صحفية، بينها “نيويورك بوست”، بأن المسلح أطلق نحو ثلاث رصاصات على نقطة تفتيش قبل أن تتمكن قوات الخدمة السرية من تحييده بوابل من النيران، بعد رصده وهو يتجول بطريقة مريبة قرب شارع 17 شمال غربي واشنطن.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن المهاجم يدعى ناصر بست ويبلغ من العمر 21 عامًا، وسبق أن خضع لإجراءات احترازية وإيداع علاجي بعد حوادث سابقة، كما اعتُقل سابقًا لدخوله مناطق محظورة قرب البيت الأبيض، مع تسجيل تصريحات له بأنه “المسيح” ويريد أن يتم اعتقاله.

وأشارت التقارير إلى إصابة شخص من المارة بجروح خلال تبادل إطلاق النار، في وقت واصلت فيه الأجهزة الأمنية فرض طوق أمني مشدد حول محيط البيت الأبيض.

وتأتي هذه الواقعة بعد أسابيع من حادثة إطلاق نار سابقة قرب البيت الأبيض، ما يعيد فتح ملف أمن المقر الرئاسي الأمريكي أمام تساؤلات سياسية وأمنية متصاعدة داخل واشنطن، وسط دعوات لتعزيز الإجراءات الأمنية حول المؤسسات الحساسة في العاصمة.