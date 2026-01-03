ترامب يعلن أسر الرئيس الفنزويلي «نيكولاس مادورو» وزوجته

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة تروث سوشيال أن الولايات المتحدة نفذت ضربة عسكرية واسعة النطاق ضد فنزويلا، أسفرت عن أسر الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما خارج البلاد، وذلك بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية.

وأفاد وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو لوبيز، بأن الضربات الأمريكية التي استهدفت الأراضي الفنزويلية طالت العاصمة كاراكاس، وولايتي ميراندا وأراغوا، إضافة إلى مواقع أخرى داخل البلاد.

وقال لوبيز، في رسالة مصورة بثّتها وسائل إعلام رسمية، إن ما وصفه بـ«وحشية القوات الغازية» أدى إلى تدنيس ما اعتبره «الأرض المقدسة» في عدد من المناطق، مشيرًا إلى مواقع من بينها فويرتي تيونا في كاراكاس، وكذلك ولايات ميراندا وأراغوا ولا غوايرا.

وأكد وزير الدفاع الفنزويلي أن بلاده تعتبر هذه الضربات انتهاكًا لسيادتها، مشددًا على أن القوات المسلحة في حالة تأهب للدفاع عن الأراضي الفنزويلية، دون أن يقدّم تفاصيل إضافية حول حجم الخسائر أو طبيعة الأهداف التي تعرّضت للقصف.

وفي تصريحات متزامنة، أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أن الولايات المتحدة قصفت عدة أهداف في فنزويلا، من بينها مبنى البرلمان ومطار كاراكاس، بالإضافة إلى منشآت عسكرية متعددة في العاصمة.

وأكد بيترو أن الضربات استهدفت المنطقة الوسطى من كاراكاس التي تضم القصر الجمهوري، فيما بدأت السلطات الفنزويلية بتفعيل خطط الدفاع الوطني.

وكانت أفادت وسائل إعلامية بسماع دوي انفجارات قوية في العاصمة كاراكاس صباح اليوم، مع انقطاع للتيار الكهربائي في مناطق مجاورة لقاعدة عسكرية رئيسية جنوب المدينة، وشملت الضربات مجمعات عسكرية رئيسية، منها “فورتي تونا” وثكنة “لا كارلوتا” ومطار “إيغيروتي”.

وأكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن “العاصمة كاراكاس تتعرض للقصف بالصواريخ”، مشددًا على ضرورة اجتماع الأمم المتحدة فورًا لمناقشة التطورات.

وقد أدى التصعيد الأمريكي إلى توتر كبير في العلاقات بين كراكاس وواشنطن، في وقت سمح فيه البيت الأبيض لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) بتنفيذ عمليات سرية في فنزويلا، فيما أعلنت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي عن مكافأة قدرها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال الرئيس مادورو.