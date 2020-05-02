ترامب يعلن إجازة «ريمديسيفر» لمرضى كورونا

لشركة تبرعت بمليون جرعة من العقار لمساعدة المرضى [aa]

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الجمعة، إن إدارة الدواء والغذاء الأميركية أجازت لشركة “جلياد ساينسيس” أن تستخدم بشكل طارئ علاجها التجريبي المضاد للفيروسات “ريمديسيفر” لعلاج المصابين بمرض “كوفيد-19”.

ووصف دانيال أودي الرئيس التنفيذي للشركة، الإجراء خلال اجتماع بترامب في البيت الأبيض بأنه خطوة أولى مهمة، وقال إن الشركة تبرعت بمليون جرعة من العقار لمساعدة المرضى.

وبعد تراجع طفيف في عدد الوفيات يومي الأحد والإثنين، سجّلت الولايات المتحدة الخميس أكثر من ألفَي حالة وفاة لليوم الثالث على التوالي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات على أراضيها منذ بدء الجائحة إلى 62.906، حسب ما أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيّات الناجمة عن الفيروس.

والولايات المتحدة التي سجلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير، هي الدولة الأكثر تضررا في العالم من الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، إذ إنها تضم لوحدها ثلث الإصابات وربع الوفيات الناجمة عن الفيروس في العالم.

وفي وقت سابق، توقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن يصل عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19” في الولايات المتحدة ما بين 60000 إلى 65000 ضحية.

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