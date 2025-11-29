ترامب يعلن إجراءات أمنية وهجرية طارئة.. «قاعة عار» في البيت الأبيض!

في رد فعل عاجل وغير مسبوق على حادث إطلاق النار الذي استهدف عنصرين من الحرس الوطني قرب البيت الأبيض يوم الأربعاء الماضي، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة من الإجراءات الأمنية والهجرية الطارئة، ما يعكس تصعيداً كبيراً في السياسة الأمريكية تجاه الهجرة وحماية الأمن القومي.

تعليق جميع قرارات اللجوء

أعلن جوزيف إدلو، مدير دائرة خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية، أن جميع قرارات اللجوء أُوقفت حتى يتم التأكد من خضوع كل أجنبي للفحص الدقيق.

وقال إدلو في منشور عبر منصة “إكس”: “سلامة الشعب الأمريكي تأتي دائمًا في المقام الأول، ويجب ضمان تدقيق كل طلب لجوء إلى أقصى حد ممكن”.

هذا القرار يشمل كل طلبات اللجوء السابقة، ما يعكس حالة من الحذر غير المسبوق بعد الهجوم الذي أصاب اثنين من الحرس الوطني، وأسفر عن وفاة الضابطة سارة بيكستروم (20 عاماً) وإصابة زميلها أندرو وولف (24 عاماً) في حالة حرجة.

تعليق إصدار التأشيرات للأفغان

في خطوة متزامنة، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تعليق إصدار التأشيرات للأفراد الذين يحملون جوازات سفر أفغانية.

وأكد روبيو أن “ليس للولايات المتحدة أولوية أعلى من حماية أمتنا وشعبنا”، في إشارة واضحة إلى أن الإجراءات الأمنية والهجرية أصبحت مرتبطة بشكل مباشر بالتهديدات الأمنية الأخيرة.

مراجعة شاملة لحاملي الغرين كارد من 19 دولة

بجانب تعليق اللجوء، أصدر ترامب قراراً بمراجعة شاملة لكل حاملي بطاقة الإقامة الدائمة (الغرين كارد) من 19 دولة اعتبرها “مصدر قلق أمني”، تشمل أفغانستان بالإضافة إلى ليبيا، السودان، اليمن، الصومال، إيران، بورما، بوروندي، تشاد، كوبا، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان وفنزويلا.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن هذه الدول تضم نحو 1.6 مليون شخص من حاملي الغرين كارد، أي ما يعادل 12% من المقيمين الدائمين في الولايات المتحدة.

موقف ترامب وتصعيد السياسة المعادية للهجرة

صرح ترامب في منشور عبر وسائل التواصل: “سأوقف الهجرة بصورة دائمة من كل دول العالم الثالث للسماح للنظام الأمريكي بالتعافي بشكل كامل، وسأرحل أي شخص لا يقدم قيمة إضافية للولايات المتحدة”.

كما أكد عزمه على مراجعة شاملة لكل طلبات اللجوء السابقة التي وافقت عليها إدارة بايدن، في خطوة تحمل نبرة تحذيرية قوية للمهاجرين وللسياسة الأمريكية خلال ولايته الثانية.

الخزانة الأمريكية تخطط لوقف تقديم المزايا للمهاجرين غير المسجلين

أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الوزارة تعمل على إنهاء تقديم المزايا الفيدرالية للمهاجرين غير المسجلين، وفق توجيهات الرئيس دونالد ترامب، بهدف توجيه هذه المزايا للمواطنين الأمريكيين.

وأشار بيسنت إلى أن وزارة الخزانة ستصدر مسودة مشروع قواعد لتحديد كيفية تسديد التعويضات المالية عن بعض المزايا الضريبية للأجانب ذوي الوضع غير المناسب.

ويأتي هذا الإعلان في سياق تشديد إدارة ترامب سابقاً على السيطرة على المهاجرين غير الشرعيين باعتبارها أولوية للأمن القومي.

البيت الأبيض يطلق “قاعة عار” إلكترونية لوسائل الإعلام المتهمة بالأخبار المزيفة

أطلقت الإدارة الأمريكية قسمًا جديدًا على موقع البيت الأبيض تحت اسم “قاعة عار المخالفين”، يدرج فيه وسائل الإعلام المشتبه بنشرها أخبارًا ومعلومات “كاذبة ومضللة”.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت: “البيت الأبيض بقيادة ترامب يعاقب الأخبار المزيفة كما لم يحدث من قبل”.

وتضمنت الصفحة الرئيسية أسماء مؤسسات إعلامية بارزة مثل واشنطن بوست، CNN، CBS News، وMSNBC، مع وصفها بأنها “تنشر قصصًا كاذبة ومضللة”.

كما أدرج قسم منفصل بعنوان “مجرم الوسائط للأسبوع” بعض وسائل الإعلام والصحفيين المتهمين بتشويه المعلومات، مثل CBS News، بوسطن غلوب، وإندبندنت.

وأُضيف جدول موسع يضم مواد إعلامية وصحفيين فرديين متهمين بـ”الكذب، والتحيز، وتشويه السياق، والإهمال”، من بينهم ممثلو وول ستريت جورنال، نيويورك تايمز، ABC News، BBC، أسوشيتد برس، Axios، وبوليتيكو.

وتمثل هذه الخطوة تصعيدًا جديدًا في العلاقة المتوترة بين البيت الأبيض ووسائل الإعلام الأمريكية الرئيسية.

ترامب يعلن دعم المرشح الرئاسي الهندوراسي “تيتو عصفورة” قبل انتخابات 2025

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه للمرشح اليميني نصري عصفورة، المعروف باسم “تيتو عصفورة”، من الحزب الوطني المحافظ، في الانتخابات الرئاسية المقبلة في هندوراس المقررة يوم الأحد.

ونشر ترامب تغريدة على منصة “تروث سوشيال” قال فيها: “الصديق الحقيقي الوحيد للحرية في هندوراس هو تيتو عصفورة”، مشيرًا إلى أن التعاون بينهما يمكن أن يساعد في مكافحة تجار المخدرات وتقديم المساعدات لشعب هندوراس.

وأضاف أن الديمقراطية في البلاد “قيد المحاكمة” في هذه الانتخابات، وأن تيتو هو المرشح الذي يدافع عن الحرية ويكافح السياسات الشيوعية.

وأكد ترامب أن منافسه الرئيسي، ريكسي مونكادا، يحظى بتأييد رموز شيوعية مثل فيدل كاسترو، بينما يحاول مرشح ثالث، سلفادور نصر الله، تقسيم أصوات تيتو لصالح الشيوعيين.

وقال ترامب: “الصديق الحقيقي للحرية في هندوراس هو تيتو، ويجب ألا يُخدع الشعب مرة أخرى”.

من جانبه، أعرب عصفورة عن امتنانه لدعم ترامب، مؤكّدًا التزامه بالدفاع عن الديمقراطية والقيم الوطنية التي “تجعل هندوراس عظيمة”.

من هو نصري “تيتو” عصفورة؟

ولد نصري عصفورة عام 1958 لأبوين فلسطينيين مهاجرين، وبدأ حياته المهنية في قطاع البناء قبل الدخول إلى السياسة المحلية.

شغل عضوية البرلمان، ثم رئاسة بلدية العاصمة تيغوسيغالبا بين 2014 و2022، حيث ركز على مشاريع البنية التحتية لتحسين حركة المرور والخدمات العامة، ما أكسبه شعبية واسعة.

ترشح لأول مرة للرئاسة عام 2021 باسم الحزب الوطني وفشل، لكنه أصبح المرشح الرئيسي للحزب في انتخابات 2025، ويُسوّق حملته تحت شعار شعبي “Papi a la Orden” (بابي في خدمتك)، ليعكس قربه من المواطنين واستعداده لخدمتهم.

وأوضح ترامب أن فوز عصفورة سيتيح للولايات المتحدة دعمه بقوة، فيما حذر من أن انتخاب “الزعيم الخطأ” قد يؤدي إلى نتائج كارثية.

كما أشار إلى أن عصفورة سيمنح عفواً كاملاً للرئيس السابق خوان أورلاندو هيرنانديز، الذي اعتبر أنه عومل بقسوة غير عادلة.

عائلة مطلق النار قرب البيت الأبيض تكشف معاناته من اضطراب ما بعد الصدمة وتفاصيل خدمته مع القوات المدعومة من الـCIA

خرجت عائلة الأفغاني رحمن الله لاكانوال، الذي أطلق النار على عناصر من الحرس الوطني قرب البيت الأبيض في واشنطن، عن صمتها لتكشف أن المشتبه به كان يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) نتيجة سنوات من القتال في أفغانستان، وفق ما نقلته شبكة CNN الأمريكية.

وقال أفراد العائلة خلال مقابلات أجرتها معهم السلطات الأمريكية إن لاكانوال، الذي خدم في “الوحدة صفر” التابعة للقوات الخاصة الأفغانية والمدعومة من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA)، كان يعاني منذ سنوات من آثار نفسية شديدة خلفتها المعارك التي شارك فيها قبل وصوله إلى الولايات المتحدة.

وكان لاكانوال من بين أكثر من 190 ألف أفغاني سُمح لهم بدخول الولايات المتحدة بعد انسحابها من أفغانستان، ضمن برامج إعادة التوطين المخصصة للأفغان الذين تعاونوا مع القوات الأمريكية خلال الحرب التي استمرت 20 عامًا.

ووفق مصادر CNN، خضع لاكانوال لعمليات تدقيق أمني موسعة ومتعددة المراحل استمرت لأكثر من عقد، بدأت منذ عام 2011 خلال عمله مع الجيش الأمريكي ووكالات الاستخبارات، وانتهت هذا العام بعدما حصل على اللجوء الدائم في الولايات المتحدة بقرار من إدارة ترامب.

وفي عام 2021، كان لاكانوال ضمن مجموعة ذات أولوية جرى إجلاؤها من كابل عقب سيطرة طالبان على العاصمة، إذ اعتبرت الولايات المتحدة أنه معرض لخطر الانتقام بسبب عمله السابق مع القوات الأفغانية النخبوية.

وبعد وصوله إلى الولايات المتحدة، خضع لاكانوال لجولات جديدة من التدقيق الأمني عبر عدة وكالات حكومية، سواء في دولة شرق أوسطية خلال مرحلة العبور، أو خلال سنوات وجوده في الولايات المتحدة، حتى حصوله في أبريل الماضي على حق اللجوء الدائم أثناء إقامته في ولاية واشنطن.