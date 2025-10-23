ترامب يلغي لقاءه مع بوتين ويطرق باب الصين.. وزير الخزانة: سنعلن زيادة كبيرة بالعقوبات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إلغاء الاجتماع المرتقب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بودابست، موضحًا أنه لم يرَ الوقت مناسبًا لتحقيق الأهداف المرجوة، مع تأكيد إمكانية عقد اللقاء في وقت لاحق، وفق ما نقلته وكالة “سبوتنيك عربي”.

وجاء ذلك خلال لقاء ترامب مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، بينما كان من المقرر أن يجري بوتين وترامب مكالمتهما الهاتفية الثامنة لهذا العام يوم 16 أكتوبر.

وفي خطوة موازية، أكدت وزارة الخزانة الأمريكية استمرار واشنطن في الدعوة إلى تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا، مع التشديد على أن نجاح عملية السلام يعتمد على استعداد روسيا للتفاوض بحسن نية.

كما نفى ترامب مزاعم وسائل إعلامية بأن الولايات المتحدة سمحت لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب الأراضي الروسية، مؤكداً أن أمريكا ليست لها أي علاقة بهذه الصواريخ.

وعلى الصعيد الاقتصادي والدبلوماسي، صرّح ترامب أن اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية يمكن أن يسهم في ممارسة تأثير كبير على بوتين للتوصل إلى تسوية في النزاع الأوكراني.

وأضاف أن ملف روسيا وأوكرانيا سيكون أحد محاور النقاش، إلى جانب إمكانية التوصل لاتفاق تجاري بين واشنطن وبكين، في ظل تصاعد التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين عالميين بعد قرار الصين فرض قيود على صادرات المعادن النادرة والتكنولوجيا ذات الصلة.

وفيما يخص العقوبات على روسيا، أوضح الرئيس الأمريكي أنه يؤجل فرض قيود جديدة على أمل التوصل إلى اتفاق تسوية في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن العقوبات تكلف الولايات المتحدة مليارات الدولارات، وأن الغرب يعاني من ضعف تأثيرها رغم استمرار الضغوط على موسكو.

هذا التطور يأتي في ظل تباين مواقف إدارة ترامب بشأن الضغوط على روسيا، حيث أعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت عن استعداد واشنطن للإعلان عن عقوبات جديدة خلال اليومين المقبلين، في حين أعلن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ تعليق مشروع قانون عقوبات إضافية مؤقتاً.