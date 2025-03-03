«ترامب» يعلن إنشاء احتياطي للعملات الرقمية.. كيف تأثر سعر البيتكوين؟

ارتفع سعر البيتكوين بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مرسوم لإنشاء احتياطي استراتيجي من العملات الرقمية في البلاد.

وارتفعت قيمة البيتكوين بنسبة 7.62% في يوم واحد، لتصل إلى 91,530 دولارا.

قبل الأخبار، كان سعر البيتكوين يتداول عند حوالي 85 ألف دولار، وانخفض يوم الجمعة إلى ما دون 80 ألف دولار للمرة الأولى منذ نوفمبر 2024.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي عن توقيعه مرسوما لإنشاء احتياطي استراتيجي من العملات الرقمية في البلاد.

وبحسب منشور ترامب على شبكة التواصل الاجتماعي “Truth Social”، فإن احتياطي العملات الرقمية الجديد سيشمل عملات مثل (ADA) و (SOL)و(XRP).

وأشار إلى أنه يهدف إلى جعل الولايات المتحدة “عاصمة العملات الرقمية في العالم”.

وقد أعرب ترامب مرارا عن دعمه للعملات الرقمية، حتى قبل فوزه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024، ووعد بتحويل الولايات المتحدة إلى “عاصمة عالمية” للعملات الرقمية.