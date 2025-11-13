ترامب يعلن إنهاء «الإغلاق الحكومي» بعد 43 يوماً.. كيف تغيّرت الأسواق العالمية؟

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إنهاء الإغلاق الحكومي الذي دام 43 يومًا، وأسفر عن اضطرابات كبيرة في قطاعات اقتصادية حيوية، بعد إقرار مجلس النواب مشروع قرار يعيد التمويل الكامل للحكومة الفيدرالية.

وقال ترامب في كلمة له بعد تصويت مجلس النواب: “أعلن إنهاء هذا الإغلاق، وقد رأينا سوق الأسهم يصل إلى أعلى سعر له”، مؤكدًا أن توقيعه على التشريع سيعيد الحكومة الفيدرالية إلى عملياتها الطبيعية، ويستأنف دفع مرتبات الموظفين في مختلف الإدارات والوزارات.

وأضاف ترامب: “سعينا لإنهاء الإغلاق وإعادة فتح الحكومة الأميركية، وبذلك تصل مرتبات الموظفين الإداريين في إداراتهم ووزاراتهم”، مشددًا على أن هذا الإجراء يبعث رسالة واضحة للديمقراطيين مفادها أنه لن يتم الاستسلام للابتزاز السياسي.

واتهم الرئيس الديمقراطيين بتسببهم بخسائر كبيرة للاقتصاد الأميركي خلال فترة الإغلاق، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي فرضوها أدت إلى إلغاء رحلات طيران وتأثر الرواتب والمخصصات المالية لملايين الموظفين، بالإضافة إلى الضرر الذي لحق بالعديد من الشركات الصغيرة المتعاقدة مع الحكومة.

وأشار ترامب إلى أن المتطرفين في الحزب الديمقراطي كانوا يسعون لاستمرار الإغلاق، مضيفًا: “لن نترك هذا الانقسام الذي حدث بسبب الديمقراطيين”، ودعا الشعب الأميركي إلى تذكّر ما حدث عند موعد انتخابات التجديد النصفي المقبلة.

هذا الإعلان يُنهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، ويعيد التركيز على استقرار الاقتصاد واستئناف العمليات الحكومية الطبيعية بعد سبعة أسابيع من التوقف الجزئي.

إنهاء أطول إغلاق حكومي أمريكي يدعم معنويات الأسواق العالمية ويقرب الأسهم من مستويات قياسية

صعدت معظم مؤشرات الأسهم العالمية اليوم بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون ينهي أطول إغلاق حكومي في التاريخ الأمريكي، وهو ما عزز معنويات الأسواق واستقرارها.

في آسيا، ارتفع مؤشر “نيكي 225” الياباني بنسبة 0.3% إلى 51213.35 نقطة، رغم تراجع أسهم “سوفت بنك غروب” بنسبة 3.4% بعد إعلانها بيع جميع أسهمها في شركة “إنفيديا”.

وصعد مؤشر “هانغ سنغ” في هونغ كونغ بنسبة 0.3% إلى 27009.65 نقطة، بينما زاد مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.7% إلى 4029.50 نقطة.

على الجانب الآخر، تراجع مؤشر “ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200” الأسترالي بنسبة 0.5% إلى 8753.40 نقطة، بينما ارتفع مؤشر كوسبي الكوري بنسبة 0.6% إلى 4176 نقطة، ومؤشر “تايكس” التايواني بنحو 0.2%، ومؤشر سينسكس الهندي بنسبة 0.3%.

في أوروبا، انخفض مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 0.22% إلى 24328.88 نقطة، فيما صعد مؤشر “كاك 40” الفرنسي بنسبة 0.52% إلى 8284.28 نقطة، بينما تراجع مؤشر “فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.2% إلى 9882.17 نقطة.

أما في الولايات المتحدة، أنهت الأسهم تداولات أمس الأربعاء على تباين، حيث ارتفع مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بنسبة 0.1% إلى 6850.92 نقطة مقترباً من أعلى مستوياته على الإطلاق، وارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.7% إلى 48254.82 نقطة مسجلاً رقماً قياسياً لليوم الثاني على التوالي، بينما تراجع مؤشر “ناسداك” المركب بنسبة 0.3% إلى 23406.46 نقطة.