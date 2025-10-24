ترامب يعلن إنهاء جميع المحادثات التجارية مع كندا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء جميع المحادثات التجارية مع كندا، وأكدت وكالة سبوتنيك عربي أن القرار جاء بعد ما وصفه بالإعلان الاحتيالي الذي استخدم الرئيس السابق رونالد ريغان فيه تصريحات سلبية عن الرسوم الجمركية.

وقال ترامب على موقع تروث سوشيال إن سلوك كندا السافر دفعه إلى إنهاء جميع المفاوضات التجارية، وأوضح أن الإعلان استخدم بشكل احتيالي ظهور ريغان وهو ينتقد الرسوم الجمركية على السلع الأجنبية، مشيراً إلى أن ذلك أدى إلى تفاقم التوتر التجاري بين واشنطن وأوتاوا.

وأشار دوج فورد، رئيس وزراء إقليم أونتاريو الكندي، إلى أن الإعلان الجمهوري جذب انتباه ترامب، ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي لم يكن سعيداً حيال الرسائل المناهضة للرسوم الجمركية التي تضمنت تحذيراً من فقدان الوظائف والنزاعات التجارية، مؤكداً أن الإعلان أظهر ريغان وهو ينتقد الرسوم الجمركية بشكل مباشر.

وأوضح ترامب أن الرسوم الجمركية شكلت وسيلة ضغط على عدد من الدول حول العالم، وأكدت وكالة سبوتنيك عربي أن الحرب التجارية الأمريكية أدت إلى رفع الرسوم الجمركية إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثينيات القرن الماضي، ما زاد من حدة التوتر مع كندا.

وأشار رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى أن كندا لن تسمح للولايات المتحدة بالوصول غير العادل إلى أسواقها، وأكد أن أوتاوا ستتصرف بحزم إذا فشلت المحادثات حول الصفقات التجارية، فيما فرض ترامب رسوماً جمركية على الصلب والألمنيوم والسيارات الكندية في وقت سابق من العام، وردت كندا بالمثل.

وأكدت وكالة سبوتنيك عربي أن الجانبين يجريان محادثات منذ أسابيع بشأن اتفاق محتمل لقطاعي الصلب والألمنيوم، فيما من المقرر أن تقوم الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمراجعة اتفاقية التجارة الحرة القارية لعام 2020 في العام المقبل، ما يضع العلاقة التجارية بين واشنطن وأوتاوا تحت مجهر المتابعة الدولية.