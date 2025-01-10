«ترامب» يعلن التحضير لعقد لقاء مع «بوتين».. والكرملين يعلق!

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الخميس، أنه يحضّر لعقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “لإنهاء” الحرب في أوكرانيا.

وفي كلمة له أمام الصحفيين في منتجعه مار إيه لاغو، أوضح أن العمل جار لتحضير عقد لقاء له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ترامب في حديثه الذي بثته قناة Fox News التلفزيونية: “إنه يريد اللقاء. ونحن نستعد لذلك. الرئيس بوتين يريد عقد لقاء، حتى أنه صرح بذلك علنا. يتعين علينا وضع حد [للصراع الأوكراني]”.

وأضاف الرئيس الأمريكي المنتخب: “أما بالنسبة للرئيس الصيني شي جين بينغ، فقد جرت مناقشات كثيرة. وهناك العديد من الاجتماعات المخطط لها مع العديد من الأشخاص، وقد تم عقد بعضها بالفعل.

وعندما استفسر الصحفيون عن الصيغة التي يرغب فيها ترامب إجراء محادثاته مع الرئيسين الروسي والصيني، رد بالقول: “لايزال علينا العمل لتحديد ذلك”.

بدوره، صرح الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد للقاء الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب دون أي شروط مسبقة، وأن المطلوب هو فقط وجود الرغبة المتبادلة والإرادة السياسية.وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة: “الرئيس بوتين أكد مرارا انفتاحه على الاتصالات مع القادة الدوليين، بمن فيهم رئيس الولايات المتحدة، ومع دونالد ترامب تحديدا. لا داعي لأي شروط مسبقة لهذا (اللقاء). كل ما نحتاجه هو الرغبة المتبادلة والإرادة السياسية لإجراء حوار وحل المشكلات القائمة من خلال الحوار”.وأضاف بيسكوف أن موسكو ترحب برغبة ترامب في إجراء حوار مع الرئيس الروسي، لكنه أشار إلى عدم وجود خطط محددة لعقد لقاء حتى الآن، مرجحا أن تبدأ التحركات لتنظيم القمة بعد أن يتولى ترامب منصبه رسميا كرئيس للولايات المتحدة.

في نوفمبر من العام الماضي، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن المبعوث الأمريكي السابق لأوكرانيا كيرت فولكر، أن دونالد ترامب يتحدث بحرارة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأنه يريد إبرام صفقة معه حول أوكرانيا.

وفي ديسمبر الماضي، أعلن يوري أوشاكوف مستشار الرئيس الروسي، أن عدة دول عرضت بالفعل استضافة محادثات بين الرئيس بوتين والرئيس الأمريكي المنتخب، لكنه لم يكشف عن هذه الدول.

قبل ذلك، قال بوتين في كلمة له خلال الجلسة العامة لمنتدى فالداي إن “سلوك الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في وقت محاولة اغتياله يعطي انطباعا.. فهو رجل شجاع.

وأحيت عودة ترامب المرتقبة إلى البيت الأبيض يوم 20 يناير الأمل في التوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب في أوكرانيا التي بدأت في فبراير 2022، إلا أنها تثير في الوقت نفسه مخاوف في كييف من أن التوصل إلى اتفاق سلام سريع قد يجعل أوكرانيا تدفع ثمنا باهظا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ترامب يمكن أن يضطلع بدور حاسم في تحديد نتيجة الحرب المستمرة منذ 34 شهرا مع روسيا وأن يساعد في وقف بوتين.