ترامب يعلن انضمام دولة جديدة لـ«اتفاقات أبراهام»

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن كازاخستان أصبحت أول دولة من بين عدة دول ستنضم إلى “اتفاقات أبراهام” لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، مشيراً إلى أن الإعلان الرسمي سيتم خلال مراسم توقيع مرتقبة.

وكتب ترامب على منصة “تروث سوشيال”: “أجريت اتصالاً رائعاً بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف.

وتُعد كازاخستان أول دولة في ولايتي الثانية تنضم إلى الاتفاقات، لتكون الأولى من بين دول أخرى قادمة”. وأضاف: “المزيد قادم في مسيرة توحيد الدول من أجل الاستقرار والنمو”.

وأكدت حكومة كازاخستان أن الانضمام إلى اتفاقات أبراهام يمثل استمراراً منطقياً لنهجها في السياسة الخارجية القائم على الحوار والاحترام المتبادل والاستقرار الإقليمي، مشيرة إلى أن البلدين تربطهما علاقات دبلوماسية واقتصادية متينة بالفعل.

وجاء الإعلان خلال استضافة ترامب لقادة خمس دول من آسيا الوسطى في البيت الأبيض، ضمن منصة C5+1 التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، وأمن الطاقة، وتطوير سلاسل التوريد بعيداً عن النفوذ الروسي والصيني.

كما وقع ممثلون من الولايات المتحدة وكازاخستان مذكرة تعاون بشأن المعادن الأساسية، في إطار الجهود لتأمين الموارد الحيوية في المنطقة.