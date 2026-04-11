ترامب يعلن بدء تطهير «مضيق هرمز» وسط تضارب الروايات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بدء عملية لتطهير مضيق هرمز من الألغام البحرية، معتبرًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار ما وصفه بخدمة دولية للملاحة في الممر البحري الحيوي، الذي تعتمد عليه دول كبرى من بينها الصين واليابان وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا، وذلك عبر منشور على منصة “تروث سوشيال”.

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سياق حديثه عن التطورات العسكرية، حيث قال إن “البحرية الإيرانية وقوتها الجوية اختفتا، وإن منظومات الدفاع الجوي أصبحت في حكم العدم”، وفق تعبيره، في إشارة إلى ما اعتبره تغيّرًا كبيرًا في ميزان القوة بالمنطقة.

وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن “مصانع الصواريخ والطائرات المسيّرة في إيران دُمرت إلى حد كبير”، مشيرًا إلى أن “القادة الإيرانيين لم يعودوا موجودين”، بحسب ما ورد في منشوره، مع استمرار حديثه عن تراجع القدرات العسكرية الإيرانية.

وتابع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عملية تطهير مضيق هرمز من الألغام قد بدأت، واصفًا إياها بأنها “خدمة للدول التي تعتمد على هذا الممر الحيوي”، في إشارة إلى أهمية المضيق في حركة التجارة العالمية ونقل الطاقة.

وأشار أيضًا إلى أن “وسائل الإعلام المضللة فقدت مصداقيتها”، على حد وصفه، مؤكدًا أنها تروّج لروايات مختلفة عن نتائج التطورات الميدانية، بينما الواقع – بحسب تعبيره – يعكس خسائر كبيرة لطهران.

وفي منشور آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات البحرية والجوية الإيرانية ومنظومات الرادار والدفاع الجوي “تم تدميرها بالكامل”، إلى جانب ما وصفه بسحق مصانع الصواريخ والطائرات المسيّرة، مؤكدًا استمرار عمليات إزالة الألغام في مضيق هرمز.

وفي المقابل، تتصاعد روايات متضاربة حول التطورات الميدانية في المنطقة، في ظل تداخل المسار العسكري مع التحركات الدبلوماسية الجارية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية، من بينها موقع أكسيوس، عن مسؤول أمريكي أن سفنًا تابعة للبحرية الأمريكية عبرت مضيق هرمز في عملية وُصفت بأنها الأولى من نوعها منذ بدء العمليات العسكرية ضد إيران في فبراير، مشيرًا إلى أن التحرك جرى من الشرق إلى الغرب باتجاه الخليج قبل العودة إلى بحر العرب، دون تنسيق مسبق مع طهران.

وأوضح المصدر أن هذه الخطوة تندرج ضمن ما تصفه واشنطن بعمليات “حرية الملاحة” في المياه الدولية، في إطار تأمين حركة السفن التجارية في أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم.

وفي السياق ذاته، أعلنت طهران رواية مغايرة، إذ أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بأن القوات المسلحة رصدت ما وصفه بمحاولة “انتهاك” من جانب مدمرة أمريكية اقتربت من المضيق قادمة من ميناء الفجيرة.

كما نقلت وكالة فارس أن السلطات الإيرانية وجهت تحذيرًا شديد اللهجة عبر وسيط باكستاني، تضمّن تهديدًا باستهداف المدمرة خلال 30 دقيقة في حال استمرار تقدمها، مشيرة إلى أن ما وصفته بـ”الرد الحاسم” أدى إلى تراجع السفينة وتغيير مسارها بشكل فوري.

وأكد المتحدث الإيراني أن التنسيق بين المسار الدبلوماسي والتحرك العسكري ساهم في احتواء الموقف ومنع انهيار التفاهمات الجارية في إسلام آباد، في إشارة إلى المفاوضات المرتبطة بملفات التهدئة الإقليمية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر في واحد من أهم الممرات البحرية العالمية، حيث يمر عبر مضيق هرمز جزء كبير من صادرات النفط والطاقة، ما يجعل أي تحرك عسكري أو أمني فيه محط اهتمام دولي واسع، خصوصًا مع استمرار تضارب الروايات بين الأطراف المعنية.