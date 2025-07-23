ترامب يعلن بدء محادثات تجارية مع الاتحاد الأوروبي.. الأسهم اليابانية تسجل مكاسب كبيرة

قفزت الأسهم اليابانية اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوى لها منذ عام، مدفوعةً بالتفاؤل بعد الإعلان عن اتفاق تجاري بين اليابان و الولايات المتحدة. الاتفاق ينص على خفض الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية من 25% إلى 15%.

مؤشر نيكي 225 شهد قفزة كبيرة بنسبة 3.7%، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أشهر. أسهم شركات السيارات الكبرى مثل مازدا موتور و تويوتا موتور سجلت زيادات ملحوظة، حيث ارتفع سهم مازدا بنسبة 17%، بينما قفز سهم تويوتا بنسبة 13.6%.

ويُعتقد أن هذا الاتفاق سيعزز قطاع صناعة السيارات في اليابان بشكل كبير، ويساهم في تقليل المخاطر الاقتصادية التي تواجهها البلاد. كما يفتح الاتفاق المجال أمام بنك اليابان لاتخاذ خطوات إضافية لمواجهة التضخم.

ترامب يعلن عن محادثات تجارية مع الاتحاد الأوروبي

في سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بدء محادثات تجارية مع الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء، في خطوة جديدة لتعزيز التجارة العالمية.

وصرح ترامب قائلاً: “لدينا أوروبا تأتي غداً، وفي اليوم التالي، لدينا بعض الأطراف الأخرى التي ستصل”. وأكد أنه يتوقع تحقيق تقدم كبير في هذه المفاوضات.

وخلال فعالية في البيت الأبيض، أشار ترامب إلى أنه سيستخدم قيود الاستيراد للضغط على الشركات الأجنبية لخفض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة، محذرًا من “مشاكل كبيرة” ستواجهها الشركات إذا لم توافق على خفض الأسعار.

من جهته، عبر وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك عن ثقته في قدرة الولايات المتحدة على إبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت، مشيراً إلى أن المحادثات الأولية مع المفاوضين الأوروبيين تظهر وجود فرص كبيرة للتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.

ويتوقع المحللون أن يكون لهذه الاتفاقات التجارية تأثير إيجابي على الأسواق العالمية، خاصة الأسواق الأمريكية، حيث من الممكن أن تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي في المدى القصير.

ترامب: الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية 19% على السلع الفلبينية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة و الفلبين خلال اجتماع مع الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن في البيت الأبيض، جاء الإعلان بعد اللقاء الذي عقد بين الزعيمين يوم الثلاثاء.

وفقًا للاتفاق، ستفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 19% على السلع التي تستوردها من الفلبين، على أن تدفعها الشركات الأمريكية. بالمقابل، لن تفرض الولايات المتحدة أي رسوم جمركية على السلع الأمريكية التي تُشحن إلى الفلبين.

وقال ترامب عبر منصته “تروث سوشيال”: “كانت زيارة جميلة، وأبرمنا اتفاقًا تجاريًا، وبموجبه ستصبح الفلبين سوقًا مفتوحة مع الولايات المتحدة دون رسوم جمركية، وستدفع الفلبين رسومًا جمركية بنسبة 19%”. كما وصف الرئيس الأمريكي نظيره الفلبيني ماركوس بأنه “مفاوض جيد جدا وقوي”.

يعد الاتفاق مع الفلبين هو الخامس من نوعه الذي يتم التوصل إليه بين الولايات المتحدة و دول أخرى خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وتتفاوض العديد من الدول مع الولايات المتحدة لتقليص الرسوم الجمركية، خاصة مع اقتراب الموعد النهائي في الأول من أغسطس 2025.

في الأيام الماضية، صرح ترامب في مقابلة مع قناة “صوت أمريكا الحقيقي” أن الولايات المتحدة تعتزم فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و15% على السلع القادمة من حوالي 150 دولة ليست من الاقتصادات الكبرى.

من المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقات في توسيع نطاق التجارة الأمريكية مع دول مختلفة من جنوب شرق آسيا وبقية العالم، بينما تسعى الولايات المتحدة لتحقيق خفضٍ في العجز التجاري وتعزيز صادراتها من السلع.