ترامب يعلن بيع «طائرات إف-35» للسعودية وإسرائيل تحذّر!

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستبيع طائرات إف-35 المتقدمة للسعودية، في خطوة تؤكد استمرار التعاون العسكري بين واشنطن والرياض وتعكس تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجالات الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: “سأقول إننا سنفعل ذلك”، مشيراً إلى أن الصفقة تأتي ضمن إطار تعزيز الأمن الإقليمي للسعودية وتمكينها من امتلاك أحدث الطائرات المقاتلة في العالم.

وأوضحت وكالة رويترز أن ترامب يميل لدعم بيع الطائرات، لكن القرار النهائي سيتم بحثه خلال لقاء مرتقب مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، المقرر الثلاثاء في البيت الأبيض، حيث ستتم مناقشة تفاصيل الصفقة لضمان أن تمتلك السعودية قدرات دفاعية متطورة تتماشى مع التحديات الإقليمية.

ويستهل ولي العهد السعودي زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة، الثلاثاء، بمراسم استقبال رسمية في البيت الأبيض، تليها اجتماعات موسعة في المكتب البيضاوي، على أن تُختتم اليوم بحفل عشاء رسمي على شرف الأمير محمد بن سلمان. وتستمر الزيارة، الأربعاء، بانعقاد منتدى الأعمال السعودي–الأميركي لتعزيز الشراكات الاستثمارية والتجارية بين البلدين.

وتشهد العلاقات بين الرياض وواشنطن زخماً متجدداً خلال الأشهر الأخيرة، مع تنسيق مستمر حول ملفات الأمن الإقليمي في البحر الأحمر والخليج العربي، والتعاون في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة، بالإضافة إلى دعم الإدارة الأميركية لـ”رؤية السعودية 2030″ عبر برامج اقتصادية وتنموية مشتركة.

وتأتي زيارة ولي العهد لتعكس قوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ولتعزيز مسار الشراكات الحيوية التي تربط المملكة والولايات المتحدة منذ عقود، خصوصاً في ظل التوترات الإقليمية المستمرة والتهديدات الإيرانية، حيث يمثل بيع طائرات إف-35 دفعة كبيرة لقدرات السعودية الجوية وتكنولوجيا الدفاع الحديثة، ويتيح لها مواجهة أي تهديد محتمل بفاعلية.

سلاح الجو الإسرائيلي يحذر من بيع مقاتلات F-35 للسعودية

حذر الجيش الإسرائيلي من تداعيات بيع الولايات المتحدة مقاتلات F-35 إلى السعودية، معتبرًا أن الصفقة قد تؤثر على التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة.

وأوضحت وثيقة صادرة عن سلاح الجو، مقدمة للقيادة السياسية، أن تفوق إسرائيل الجوي في الشرق الأوسط يعتمد بشكل أساسي على احتفاظها الحصري بطائرات الجيل الخامس الشبحية، التي تمنحها أفضلية غير مسبوقة في مجالات الكشف، معالجة البيانات، والأنظمة الشبكية.

وأشار التقرير إلى أن تنفيذ العمليات بعيدة المدى بواسطة أسطول طائرات أدير الإسرائيلية يستند إلى هذه الحصرية، إذ يتيح تنفيذ مهمات سرية على مسافات طويلة خارج الحدود، وأن امتلاك السعودية لنفس الطائرة قد يحد من هذا التفوق العملياتي.

كما حذر التقرير من أن شراء الرياض لأسراب من هذه المقاتلات من شركة “لوكهيد مارتن” قد يشغل خطوط إنتاج رئيسية، ما قد يؤدي إلى تأخير الطلبيات الإسرائيلية وتعطيل خطط التحديث في سلاح الجو.

وفي السياق ذاته، كانت إسرائيل قد وافقت على شراء السرب الرابع من طائرات F-35، إضافة إلى سرب F-15IA من شركة “بوينغ”، لاستبدال الطائرات القديمة، مؤكدة أنها قدمت موقفها بشأن الصفقة إلى القيادة السياسية.

ولي العهد السعودي في واشنطن: التكنولوجيا والطاقة أبرز ملفات منتدى الاستثمار الأميركي السعودي

يتوجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن في زيارة رسمية، حيث يشارك في منتدى الاستثمار الأميركي السعودي الذي سيعقد يوم الأربعاء في العاصمة الأميركية، سيجمع المنتدى نحو 400 من الرؤساء التنفيذيين لشركات كبرى من السعودية والولايات المتحدة، ويُركز على ملفات حيوية في مجالات التكنولوجيا والطاقة والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الرعاية الصحية، والسياحة، والترفيه.

ويعكس المنتدى، الذي يعقد على هامش زيارة ولي العهد، عمق العلاقات الاقتصادية بين الرياض وواشنطن، حيث يُتوقع أن يشارك فيه كبار المسؤولين التنفيذيين من شركات عالمية مثل “شيفرون”، و”كوالكوم”، و”سيسكو”، و”جنرال ديناميكس”، و”فايزر”، إضافة إلى شخصيات من شركات تكنولوجيا مثل “IBM”، و”جوجل”، و”سيلزفورس”، و”أندريسن هورويتز”، إلى جانب الشركات السعودية العملاقة مثل “أرامكو”.

وبالتزامن مع هذا الحدث، أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال حديثه مع الأمير محمد بن سلمان، بعلاقة بلاده مع المملكة، مشيراً إلى أن السعودية تمثل “حليفاً عظيماً” للولايات المتحدة، في خطوة تعكس استمرار التعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات، من الأمن إلى الاقتصاد.

وتؤكد هذه الزيارة والمنتدى الاقتصادي على رغبة الجانبين في تعزيز الشراكة الاستراتيجية، خاصة في مجالات الابتكار التكنولوجي والطاقة المتجددة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل الاعتماد على النفط.