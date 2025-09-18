البنتاغون ينشر 35 ألف جندي بالمدن الأمريكية

أفاد موقع “ذا إنترسبت” الإخباري الأمريكي بأن عدد القوات الأمريكية المنتشرة في شوارع المدن الأمريكية ارتفع بنسبة 75% منذ يوليو الماضي، ليصل إلى نحو 35 ألف جندي، في إطار عمليات لمكافحة الهجرة في مختلف أنحاء البلاد.

ويشارك في هذه العمليات عناصر من الجيش، والبحرية، والقوات الجوية، ومشاة البحرية، إضافة إلى الحرس الوطني.

وتمتد عمليات الانتشار إلى خمس ولايات على الأقل، هي أريزونا، كاليفورنيا، نيو مكسيكو، تكساس، وفلوريدا، مع احتمال أن يكون العدد الفعلي للقوات أعلى بكثير.

وتوضح القيادة الشمالية الأمريكية، المشرفة على العمليات العسكرية داخل الولايات المتحدة، أنها لا تحصي عدد هذه القوات بدقة.

ومنذ 20 يناير 2025، تم نشر نحو 23,866 جندياً من الحرس الوطني في مختلف أنحاء البلاد. ويرى خبراء أمريكيون أن هذا التوسع في استخدام الأفراد العسكريين على الأراضي الأمريكية قد يشكل انتهاكاً للقانون الوطني الذي يحظر استخدام القوات الفيدرالية لحفظ الأمن والنظام داخل الولايات المتحدة.

أما من الناحية المالية، فيقدر موقع “ذا إنترسبت” أن تكلفة نشر هذه القوات قد تصل إلى مئات الملايين أو حتى مليارات الدولارات، فيما يُتهم البنتاغون بإخفاء تفاصيل هذه النفقات.

وفي المقابل، أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة “سي بي إس” ووكالة “يوغوف” أن أغلبية الأمريكيين يعارضون سياسة نشر الحرس الوطني في المدن لمكافحة الجريمة والهجرة، معربين عن قلقهم من تداعيات هذه الخطوة على الحقوق المدنية والحريات الأساسية.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار سياسات الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بالهجرة والأمن الداخلي، وتزيد من النقاش حول دور الجيش داخل الولايات المتحدة والتوازن بين الأمن الوطني والحريات المدنية.

ترامب يعلن تصنيف حركة «أنتيفا» كمنظمة إرهابية ويتوعد بملاحقة مموليها

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، قراره تصنيف حركة “أنتيفا” اليسارية كمنظمة إرهابية، متوعدًا باتخاذ إجراءات قانونية ضد الجهات التي تمولها.

وقال ترامب في منشور على منصة “تروث سوشيال”: “يسعدني أن أخبر أبناء وطننا في الولايات المتحدة أنني أصنّف حركة أنتيفا، هذه الكارثة الراديكالية اليسارية المريضة والخطيرة، كمنظمة إرهابية كبرى”.

وأضاف أن السلطات ستبدأ تحقيقات واسعة حول الجهات الممولة للحركة، مؤكدًا أن ذلك سيتم وفق أعلى المعايير والممارسات القانونية.

البنتاغون يعلن وضع الخطوط الأولى لمشروع الدفاع الصاروخي “القبة الذهبية”

أعلن نائب قائد قوة الفضاء الأمريكية، الجنرال مايكل غيتلين، أن مشروع الدفاع الصاروخي الجديد “القبة الذهبية” قيد الدراسة حالياً، وأن تطويره قد اكتمل.

ورفض غيتلين الإفصاح عن تفاصيل التكلفة والنطاق لأسباب أمنية، مشيراً إلى أن المشروع يأتي بناءً على أمر تنفيذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أسبوع من بدء ولايته الثانية.

وكان ترامب قد أعلن في مايو الماضي أن تكلفة المشروع قد تصل إلى 175 مليار دولار، مع تخصيص 25 مليار دولار لتطويره في عام 2025، و45.3 مليار دولار إضافية في عام 2026، على أن يتم إطلاقه في عام 2028، وفي المقابل، يرى الكونغرس ضرورة توفير تمويل إضافي، حيث قُدرت تكلفة شبكة الاعتراض الفضائية وحدها بـ542 مليار دولار.

ويستهدف نظام “القبة الذهبية” اعتراض الصواريخ في مرحلة الصعود (boost phase) عبر نشر صواريخ اعتراضية في الفضاء لتدمير الصواريخ المعادية بسرعة أكبر، ويشمل المشروع ثلاث طبقات على الأرض وطبقة على الأقمار الصناعية، مع نشر 11 بطارية قصيرة المدى في أنحاء الولايات المتحدة وألاسكا وهاواي.

كما ستعتمد الطبقة السفلية على رادارات جديدة ومنظومات حالية مثل “باتريوت”، بالإضافة إلى منصة إطلاق موحدة للصواريخ الاعتراضية الحالية والمستقبلية، بحيث تكون معيارية وقابلة للنقل والنشر السريع في مختلف مناطق العمليات دون الاعتماد على مواقع ثابتة.

بريطانيا والولايات المتحدة تتفقان على استثمارات مشتركة بقيمة 380 مليار دولار

توصلت بريطانيا والولايات المتحدة إلى اتفاق لتبادل استثمارات بقيمة إجمالية تقارب 280 مليار جنيه إسترليني (380 مليار دولار)، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وأوضح البيان أن الاتفاقات تم التوصل إليها خلال الزيارة الرسمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتشمل التزام الشركات الأمريكية باستثمار 150 مليار جنيه إسترليني في الاقتصاد البريطاني. ومن بين هذه الاستثمارات:

* شركة “بلاكستون” استثمرت 90 مليار جنيه إسترليني على مدى 10 سنوات.

* شركة “مايكروسوفت” ستستثمر 30 مليار دولار خلال 4 سنوات في البنية التحتية لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إنشاء أكبر حاسوب فائق في بريطانيا يعتمد على 23 ألف رقاقة إلكترونية.

* شركة Google: 5 مليارات جنيه إسترليني.

* صندوق Prologis: 3.9 مليار جنيه إسترليني لإنشاء أكبر مركز أبحاث للطب الحيوي في أوروبا بمدينة كامبريدج، مع تحديث محطة دافنتري للشحن بالسكك الحديدية.

* Palantir: 1.5 مليار جنيه إسترليني في قطاع الدفاع.

* مصرف CitiGroup: 1.1 مليار جنيه إسترليني.

كما ستشهد بريطانيا لأول مرة منذ أكثر من 50 عاما تصنيع طائرات للقوات الجوية الأمريكية، عبر تحديث طائرتين من طراز E-7A Wedgetail في مصنع بوينغ بمدينة برمنغهام.

على الجانب الآخر، ستستفيد الولايات المتحدة من استثمارات شركات بريطانية كبيرة، مثل GSK (30 مليار دولار)، وBP (25 مليار دولار)، ومصرف Barclays (مليار دولار).

كما قررت الحكومة البريطانية زيادة تعاملاتها مع الشركات الأمريكية خلال السنوات الخمس المقبلة من 10 مليارات جنيه إسترليني سنويا إلى 12 مليار جنيه إسترليني (16.3 مليار دولار)، مع التركيز على الشركات التكنولوجية والدفاعية.

جاءت هذه الاتفاقيات خلال زيارة ترامب الثانية إلى المملكة المتحدة خلال الشهرين الماضيين، حيث استقبله الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا في قصر ويندسور، وسط احتفال رسمي وضخم من الحرس الملكي.

إطلاق نار يستهدف ضباط الشرطة في مقاطعة يورك الأمريكية

أفادت تقارير إعلامية أمريكية بإصابة عدد من ضباط الشرطة في مقاطعة يورك بولاية بنسلفانيا إثر حادثة إطلاق نار.

وأوضحت مصادر أن ضابطين على الأقل نُقلا لتلقي العلاج الطبي، فيما تواصل السلطات الأمنية التحقيق في ملابسات الحادث.

وقع إطلاق النار بالقرب من طريق “هار 1879” في بلدة كودوروس الشمالية، وقد حُث السكان على تجنب المنطقة بسبب انتشار وحدات الطوارئ بشكل مكثف.