ترامب يعلن تعليقاً دائماً للهجرة من جميع دول «العالم الثالث»!

أعلن الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب، عزمه تعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة بشكل دائم من 19 دولة وصفها بـ”دول العالم الثالث”، وذلك بعد حادث إطلاق نار قرب البيت الأبيض أسفر عن مقتل عنصر من الحرس الوطني وإصابة آخر.

وقال ترامب عبر منصة “تروث سوشيال” إن الهدف من القرار هو منح النظام الأمريكي فرصة “للتعافي الكامل”، مؤكداً أن أعداد المهاجرين الجدد تفوق قدرة البنية الاجتماعية على الاستيعاب. كما ربط هذا التوجه بوقف جميع المزايا والإعانات الفيدرالية للأجانب غير المواطنين.

وأكد ترامب تشديد سياسة الترحيل، موضحاً أنه سيعمل على إبعاد أي أجنبي يشكل عبئاً على المجتمع أو تهديداً أمنياً، أو لا يتوافق مع ما وصفه بـ”الحضارة الغربية”.

وأضاف أن الإدارة ستسعى لترحيل جميع طالبي اللجوء الذين دخلوا البلاد بغرض تقديم طلباتهم، من دون تحديد جنسياتهم، رغم صعوبة تطبيق عمليات الترحيل حالياً بسبب تعقيدات النظام الحالي.

وتطرق ترامب إلى حادث إطلاق النار الذي وقع قرب البيت الأبيض يوم الأربعاء، وقال إن سارة بيكستروم، أحد عنصري الحرس الوطني المصابين، توفيت متأثرة بجروحها، بينما لا يزال زميلها في حالة حرجة. وأشار ترامب إلى أن المشتبه به أفغاني الجنسية دخل البلاد خلال الإدارة السابقة.

الدول الـ19 المدرجة في الحظر

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن الدول التي يشملها القرار هي: ليبيا، السودان، اليمن، الصومال، إيران، أفغانستان، بورما (ميانمار)، بوروندي، تشاد، كوبا، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان وفنزويلا.

وقال ترامب في سلسلة منشورات على “تروث سوشيال” إن الإدارة ستسعى لإنهاء جميع موافقات الدخول غير الشرعية التي صدرت في عهد الرئيس السابق جو بايدن، مؤكداً عزمه خفض أعداد السكان غير الشرعيين وإنهاء المزايا الفيدرالية لغير المواطنين.

يذكر أن مصطلح “دول العالم الثالث” يُستخدم اليوم لوصف الدول النامية أو الأقل نموًا اقتصاديًا، التي تعاني من الفقر وضعف البنية التحتية وأنظمة صحية وتعليمية محدودة، وتشمل غالبًا دولًا في إفريقيا مثل النيجر ومالي، وآسيا مثل أفغانستان وبنغلادش، وأمريكا اللاتينية مثل هايتي وفنزويلا.