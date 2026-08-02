ترامب: ألغيت الهجوم على إيران لمنح فرصة للاتفاق

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منصة “تروث سوشيال”، تعليق الهجوم الذي كانت الولايات المتحدة تستعد لتنفيذه ضد إيران، استجابةً لطلبٍ من طهران ودولٍ أخرى في الشرق الأوسط، لإتاحة المجال أمام التوصل إلى اتفاقٍ عاجلٍ يتضمن فتح مضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: “كانت الولايات المتحدة الأمريكية في حالة تأهب قصوى، وفي أتم الاستعداد لمواجهة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمستوياتٍ من الرعب العسكري والقوة والسلطة لم يُشهد لها مثيل منذ الحرب العالمية الثانية”.

وأضاف ترامب أن إيران ودولًا أخرى في الشرق الأوسط طلبت منه تأجيل أي هجوم، موضحًا أن أطراف الاتفاق توصلت إلى معالمه الأساسية.

وأوضح ترامب أن الاتفاق المقترح يتضمن “الفتح الفوري والكامل والشامل لمضيق هرمز، وإنهاء التهديد النووي الإيراني”.

وأضاف: “وافقت على إلغاء الهجوم من أجل المصلحة المستقبلية للعالم وبقاء إيران ناجحةً ومزدهرةً”، مشيرًا إلى أن تنفيذ ذلك يبقى مرتبطًا بإمكانية إبرام الصفقة بصورةٍ سريعةٍ.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل تنضم إلى هذا الالتزام، قبل أن يختتم منشوره برسالةٍ إلى الأطراف المعنية قال فيها: “فلتشرعوا جميعكم في العمل، ولتنفذوه”، معربًا عن شكره لاهتمامهم بهذا الملف.

وفي سياقٍ متصلٍ، نقل موقع “أكسيوس”، نقلًا عن مصادر، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مخاوفه من تنفيذ ضرباتٍ عسكريةٍ واسعةٍ ضد إيران، داعيًا إلى خفض التصعيد.

وأضاف الموقع، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين ومصدرٍ مطلعٍ، أن الأمير محمد بن سلمان أجرى اتصالًا هاتفيًّا مع ترامب، أعرب خلاله عن قلقه من خطط واشنطن لتنفيذ ضرباتٍ واسعةٍ ضد إيران، وحث على تجنب التصعيد.

ويأتي إعلان ترامب بعد تقاريرٍ إعلاميةٍ تحدثت خلال الفترة الأخيرة عن دراسته إصدار أوامر بتنفيذ ضرباتٍ واسعةِ النطاق تستهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية في إيران.

شهدت الفترة الأخيرة تصاعدًا في التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تقارير عن استعداداتٍ عسكريةٍ أمريكيةٍ وإمكانية توجيه ضرباتٍ لمنشآتٍ إيرانية، بالتزامن مع تحركاتٍ إقليميةٍ ودوليةٍ لاحتواء التصعيد والحيلولة دون اتساع رقعة المواجهة في المنطقة.

الحرس الثوري يعلن تدمير 3 مقاتلات إف-35 أمريكية في قاعدة الأزرق بالأردن

أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته استهدفت قاعدة الأزرق الجوية الأمريكية في الأردن، ما أسفر عن تدمير 3 مقاتلات أمريكية من طراز “إف-35” وإلحاق أضرار بـ3 مقاتلات أخرى، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” عن بيان صادر عن الحرس الثوري.

وقال الحرس الثوري إن القوة الجوفضائية التابعة له نفذت صباح الأول من أغسطس هجومًا باستخدام عدة صواريخ باليستية استهدف حظيرة صيانة وموقع تمركز مقاتلات “إف-35” في قاعدة الأزرق الجوية الأمريكية.

وأضاف البيان: “نتيجةً للهجوم، دُمرت ثلاث مقاتلات من طراز إف-35 وتضررت ثلاث مقاتلات أخرى”.

وكان الحرس الثوري أعلن في وقتٍ سابقٍ، الخميس 30 يوليو، تنفيذ هجومٍ على القاعدة نفسها، مشيرًا إلى تدمير 3 طائرات من طراز إف-35 وإلحاق أضرارٍ جسيمةٍ بـ3 طائرات أخرى، إضافةً إلى مقتل عددٍ من الضباط والكوادر الفنية وأطقم الصيانة التابعة للجيش الأمريكي، وفقًا لما ورد في بيانه.

وأوضح الحرس الثوري أن استهداف القاعدة جاء، بحسب وصفه، “مساندةً للشعب الأردني في تخليص أرض الأردن الإسلامية من دنس الاحتلال الأمريكي”، مشيرًا إلى أن الهجوم جاء ردًا على ضرباتٍ أمريكيةٍ قال إنها استهدفت منزلين سكنيين في جزيرة قشم باستخدام قنابل خارقة للتحصينات، وأسفرت عن مقتل عائلةٍ مكونةٍ من 3 أشخاص بينهم طفل، وإصابة طفلين آخرين.

وتأتي هذه التطورات في ظل تقارير عن مناقشاتٍ أمريكيةٍ إسرائيليةٍ بشأن تنفيذ حملةٍ جويةٍ تستهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية في إيران، وسط مخاوف من اتساع رقعة التصعيد في المنطقة.

وفي السياق ذاته، أشارت تقارير إلى تحذيراتٍ إيرانيةٍ من ردودٍ واسعةٍ على أي هجمات تستهدف منشآت البلاد الحيوية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 8 يوليو الماضي أن وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه مع إيران ليلة 18 يونيو لم يعد قائمًا، ومنذ ذلك الوقت نفذت القوات الأمريكية عدة موجاتٍ من الضربات على إيران، متهمةً طهران باستهداف سفنٍ تجاريةٍ كانت تمر عبر مضيق هرمز.

في المقابل، ردت القوات الإيرانية باستهداف قواعد أمريكية في عددٍ من دول الشرق الأوسط، فيما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.