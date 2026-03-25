ترامب يعلن تغيير النظام.. إيران تتحدى الجنود الأمريكيين: «اقتربوا أكثر»

وجه ممثل المرشد في مجلس الدفاع الإيراني علي أكبر أحمديان رسالة تحدٍ للجنود الأمريكيين، مؤكّدًا أن القوات الإيرانية كانت تتدرب لسنوات على مواجهة أي تقدم أمريكي نحو النقاط المحددة.

وأوضح أحمديان في تصريح صحفي: “لأكثر من عقدين ونحن نتدرب على لحظة دخول الأمريكيين وفق استراتيجية الحرب غير المتناظرة”. وأضاف: “الآن ليس لدينا سوى رسالة واحدة للجنود الأمريكيين.. اقتربوا أكثر”.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع تقارير صحيفة وول ستريت جورنال التي أفادت بأن وزارة الحرب الأمريكية بصدد المصادقة على إرسال نحو 3 آلاف جندي من الفرقة 82 المحمولة جواً إلى الشرق الأوسط لدعم العمليات العسكرية ضد إيران، مع توقع إصدار الأمر الكتابي خلال الساعات المقبلة.

من جانبه، صرح قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني محمد كرامي بأن جميع قوات الحرس الثوري البرية في “أوج قوتها وجاهزيتها الكاملة”، متوعدًا بأن الرد سيكون “مدوياً” في حال أي تهديد أو عدوان.

ويستمر النزاع العسكري لليوم الخامس والعشرين على التوالي، مع تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات بين إيران والتحالف الأمريكي الإسرائيلي، ما يزيد من حدة التوتر في المنطقة.

في سياق دبلوماسي متزامن، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن “تغيير النظام” في إيران قد حدث عمليًا، مشيرًا إلى أن القادة الحاليين ليسوا نفس الذين بدأت معهم واشنطن الصراع.

وقال ترامب: “في الواقع، لقد حدث لدينا تغيير في النظام.. نتعامل الآن مع أشخاص مناسبين في إيران قدموا لنا هدية كبيرة جدًا تتعلق بالنفط والغاز ومضيق هرمز”.

وأشار ترامب أيضًا إلى أن الولايات المتحدة أجرت محادثات “إيجابية ومثمرة للغاية”، وأنه كلف وزارة الحرب بتأجيل أي ضربات على البنية التحتية للطاقة في إيران لمدة خمسة أيام، في إطار محاولات التفاوض مع طهران.

لكن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف نفى إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكّدًا أن تصريحات ترامب غير صحيحة وتهدف إلى التلاعب بالأسواق.

وفي تصريح لوزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، أكد أن الولايات المتحدة تواصل إجراء “المفاوضات بواسطة القنابل” في إطار العمليات العسكرية ضد إيران، مضيفًا أن أيدي العسكريين الأمريكيين مطلقة فيما يخص العمليات ضد طهران، وأن واشنطن ستبقي القوة اللازمة طالما استدعت الضرورة.

من جهتها، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، الأربعاء، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن التسريبات الإعلامية المتعلقة بالمفاوضات الخاصة بوقف الحرب على إيران أثارت غضب طهران.

ونقلت الصحيفة عن المسؤولين قولهم إن مطالب الحرس الثوري الإيراني بشأن القواعد الأميركية ودفع التعويضات تُعتبر “سخيفة وغير واقعية”.

وأكدت ثلاثة مصادر رفيعة في طهران لوكالة رويترز، الثلاثاء، أن إيران شددت موقفها منذ بدء الحرب نتيجة تزايد نفوذ الحرس الثوري على صنع القرار، مشيرة إلى أن طهران ستطلب تنازلات كبيرة من الولايات المتحدة إذا أدت جهود الوساطة إلى مفاوضات جدية.

وتشمل مطالب إيران ضمانات بعد أي عمل عسكري مستقبلي، تعويضات عن الخسائر الناجمة عن الحرب، والسيطرة الرسمية على مضيق هرمز، فيما رفضت التفاوض على أي قيود على برنامج الصواريخ الباليستية، معتبرة ذلك خطاً أحمر.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية والقناة 12 إن الحرب مع إيران قد تستمر أسبوعين إلى ثلاثة حتى مع بدء المفاوضات، وأشارت إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يخشى اتفاقًا لا يلبي أهداف إسرائيل.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أن واشنطن أرسلت إلى إيران خطة من 15 نقطة تشمل وقف دعم الجماعات الحليفة، تفكيك البرنامج النووي الإيراني، وفتح مضيق هرمز، إضافة إلى وقف إطلاق النار لمدة شهر لمناقشة بنود الخطة.