ترامب يعلن خليفة باول لرئاسة «البنك المركزي»

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه استقر بشكل نهائي على اسم الشخصية التي ستتولى رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، البنك المركزي الأمريكي، خلفًا للرئيس الحالي جيروم باول.

ونقل صحفيو البيت الأبيض عن الرئيس الأمريكي قوله، ردًا على سؤال حول ما إذا كان قد حسم خيار من سيخلف رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد انتهاء ولايته: “باعتقادي، لقد حسم الأمر”، دون الكشف عن هوية الخليفة المرتقب.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وجه انتقادات متكررة لباول، مشيرًا إلى ضرورة خفض أسعار الفائدة الأساسية بشكل متواصل، ومتهما مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالامتناع عن ذلك عمدًا لإبقاء تكاليف الاقتراض الحكومية مرتفعة.

من جهته، أكد جيروم باول عدم نيته الاستقالة قبل انتهاء ولايته رسميًا في مايو 2026، مشيرًا إلى أن التهديدات المستمرة من الإدارة بهدف التأثير على قرارات الاحتياطي الفيدرالي تمثل ضغطًا غير مسبوقًا على المؤسسة المستقلة.

كما صرح باول في 11 يناير الجاري بأن وزارة العدل الأمريكية تستعد لتوجيه تهم جنائية إليه تتعلق بشهادته أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ في يونيو 2025، على خلفية مشروع تجديد مقر البنك المركزي في واشنطن العاصمة الذي تبلغ كلفته 2.5 مليار دولار، مؤكدًا أن هذه التهم لا علاقة لها بالدور الرقابي للكونغرس.

وأكد باول أن تحديد أسعار الفائدة يتم وفق المصلحة العامة وليس وفق تفضيلات الرئيس، مضيفًا أن كل الإجراءات القانونية المقترحة يجب فهمها ضمن سياق أوسع من الضغوط السياسية المتكررة على مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

هذا وتأسس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عام 1913 كمؤسسة مستقلة ضمن هيكل الحكومة الفيدرالية، ويخضع رسميًا للرقابة أمام الكونغرس الأمريكي وليس أمام الرئيس، ما يضمن استقلالية قراراته الاقتصادية والسياسية المتعلقة بالسياسة النقدية وأسعار الفائدة.

وتأتي هذه التطورات في وقت حساس بالنسبة للأسواق المالية، حيث يراقب المستثمرون والمحللون كل خطوة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومجلس الاحتياطي الفيدرالي، نظرًا لتأثيرها المباشر على التضخم والاقتراض واستقرار الاقتصاد الأمريكي.