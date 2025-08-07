رسوم جمركية أمريكية على 60 دولة.. سوريا والعراق وسويسرا في مقدمة القائمة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منصة “تروث سوشيال”، دخول الرسوم الجمركية المتبادلة حيّز التنفيذ رسميًا منتصف ليلة الخميس 7 أغسطس، مشيرًا إلى أنها ستضخ “مليارات الدولارات” في الاقتصاد الأمريكي.

وأكد ترامب أن هذه الخطوة تستهدف دولًا قال إنها “أساءت استغلال العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة لسنوات”، مضيفًا: “إنه منتصف الليل! تتدفق الآن مليارات الدولارات من التعريفات الجمركية إلى الولايات المتحدة الأمريكية!”

وكان ترامب قد وقّع في 1 أغسطس أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 15% و41% على أكثر من 60 دولة والاتحاد الأوروبي. وشملت أعلى الرسوم دولًا مثل سوريا (41%)، لاوس وميانمار (40%)، سويسرا (39%)، العراق وصربيا (35%).

ويُعد هذا الإجراء جزءًا من سياسة ترامب الاقتصادية التي تستهدف إعادة التوازن للعلاقات التجارية الدولية، وسط تحذيرات من تداعياته على التجارة العالمية.