ترامب يعلن رغبته بسحب الولايات المتحدة من النزاع الأوكراني ويؤكد: هذه ليست حربي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يسعى إلى سحب الولايات المتحدة من النزاع الدائر في أوكرانيا، مشيراً إلى أن هذه الحرب ليست من مسؤولياته الشخصية، وقال للصحفيين: “هذه ليست حربي. أنا هنا لإخراجنا منها”.

وعندما طلب منه التعليق على توقيع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قانوناً يرفع الحد الأقصى لسن الخدمة في الجيش الأوكراني، مما يسمح للأوكرانيين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً بالخدمة بعقود، وصف ترامب الأمر بـ”الفوضى”.

وأضاف: “هذه حرب “جو بايدن”، ونحن نعمل بجد للخروج منها”، وأكد أنه خلال الأشهر الخمسة الماضية أوقف خمس حروب، معبراً عن أمله أن تكون هذه الحرب هي السادسة التي يتم إنهاؤها.

وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام نقلاً عن مصادر رسمية أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف سيزور روسيا يوم الأربعاء.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، خلال مؤتمر صحفي أن زيارة ويتكوف إلى روسيا مؤكدة، مشيرة إلى أن ترامب رغم انزعاجه من روسيا، “يظل ملتزماً بالحلول الدبلوماسية”.

وعندما سُئل ترامب عما إذا كان لا يزال يخطط لفرض عقوبات ثانوية كاملة على روسيا في حال عدم التوصل إلى وقف إطلاق نار حتى يوم الجمعة، قال: “لم أذكر نسبة مئوية قط، لكننا سنفرض عدداً لا بأس به من العقوبات، سنرى ما سيحدث خلال الفترة القصيرة القادمة، لدينا اجتماع مع روسيا اليوم (الأربعاء) وسنرى ما سيحدث، سنتخذ القرار حينها”.

ويأتي هذا التصريح في ظل استمرار النزاع في أوكرانيا وتزايد الضغوط الدولية للبحث عن حلول دبلوماسية، في وقت يعبر فيه ترامب عن رغبة واضحة في إنهاء التورط الأمريكي في هذا الملف.