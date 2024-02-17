ترامب يعلن عزمه استئاف الحكم في قضية الاحتيال

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أنه يعتزم الطعن بالقرار القضائي الذي أصدرته محكمة في نيويورك أمس الجمعة، وأمرته فيه بتسديد غرامة مالية بـ355 مليون دولار بسبب المبالغة في تقدير ثروته لخداع المقرضين.

وقال ترمب في تصريح لصحافيين في دارته في مارالاغو في فلوريدا: «لم يحصل أي احتيال» مندداً بـاستغلال القضاء ضد خصم سياسي متقدّم بشكل كبير في الاستطلاعات.

وقضى القرار الذي أصدره القاضي آرثر إنجورون أيضا، بمنع ترامب من العمل كمسؤول أو مدير لأي شركة في نيويورك لمدة ثلاث سنوات.

واتهمت الدعوى القضائية التي رفعتها المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، ترامب وشركات عائلته بالمبالغة في تقدير صافي ثروته بما يصل إلى 3.6 مليار دولار سنويًا على مدار عقد من الزمن لخداع المصرفيين لمنحه شروط قرض أفضل.

ترامب الذي وصف القضية بأنها ثأر سياسي من جانب جيمس، وهو ديمقراطي منتخب، نفى في نفس الوقت، ارتكاب أي مخالفات.

ويعد القرار القضائي، ضربة قوية لإمبراطورية ترامب العقارية، في وقت يقود فيه، السباق على ترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وحكم إنجورون في سبتمبر/أيلول الماضي بأن ترامب متورط في عملية احتيال وأمر بحل إمبراطوريته التجارية جزئيا. ولا تزال التداعيات الكاملة لهذا الأمر غير واضحة، ويستأنف ترامب قراره.

وجاء حكم الجمعة بعد محاكمة مثيرة للجدل استمرت ثلاثة أشهر في مانهاتن.

وخلال شهادته في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، اعترف ترامب بأن بعض قيم ممتلكاته كانت غير دقيقة، لكنه أصر على أن البنوك ملزمة ببذل العناية الواجبة الخاصة بها.

واستغل ظهوره في المحكمة من حين لآخر في حملته الانتخابية، حيث ألقى تصريحات تحريضية للصحافيين وأصر على أن أعداءه يستخدمون المحاكم لمنعه من استعادة الوصول إلى البيت الأبيض.

وقضية الاحتيال القانوني ليست التهمة الوحيدة لترامب، فهو متهم بأربع قضايا جنائية، بما في ذلك واحدة في نيويورك تتعلق بدفع أموال مقابل الصمت لنجمة إباحية قبل انتخابات عام 2016.

وحدد القاضي المشرف على تلك القضية يوم الخميس 25 مارس/آذار موعدا للمحاكمة رغم اعتراضات محامي ترامب الذين سعوا إلى تأجيلها بسبب جدول ترامب القانوني والسياسي المزدحم.

كما تم اتهام ترامب في فلوريدا بسبب تعامله مع وثائق سرية عند ترك منصبه، وفي واشنطن وجورجيا بسبب جهوده لإلغاء خسارته في انتخابات عام 2020.

وقد دافع ترامب بأنه غير مذنب في جميع القضايا الأربع.