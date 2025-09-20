ترامب يعلن عن ضربة قاتلة لسفينة «تهريب مخدرات».. يوتيوب يحظر حساب «مادورو»

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، تنفيذ ضربة عسكرية ضد سفينة كانت تقوم بتهريب المخدرات، ضمن نطاق عمل القيادة الجنوبية الأمريكية في المياه الدولية، بعد أن أكدت الاستخبارات الأمريكية ارتباطها بتنظيم مصنف إرهابياً.

وقال ترامب في منشور على منصة “تروث سوشيال”: “أصدر وزير الحرب تعليماته بتنفيذ ضربة قاتلة ضد سفينة تابعة لتنظيم إرهابي كانت تنقل مواد مخدرة غير مشروعة إلى الولايات المتحدة”.

وأكد أن الضربة أدت إلى مقتل ثلاثة من عناصر “الناركوتيرورست” على متن السفينة دون تسجيل أي خسائر في صفوف القوات الأمريكية.

وأضاف ترامب تحذيراً شديداً قائلاً: “توقفوا عن بيع الفنتانيل والمخدرات غير المشروعة في الولايات المتحدة، وعن ارتكاب العنف والإرهاب ضد الأمريكيين”.

ويأتي هذا الإعلان بعد ضربة مماثلة في وقت سابق من الشهر الجاري أسفرت عن مقتل 11 شخصاً، بحسب الولايات المتحدة.

وفي المقابل، دانت فنزويلا العملية واعتبرتها “عدواناً شاملاً”، فيما طالب نواب أمريكيون بمزيد من الشفافية حول المعلومات الاستخبارية والشرعية التي استندت إليها الضربات في المياه الدولية.

وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن إدارة ترامب “تحاول تبرير هجوم إجرامي من خلال تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في جنوب الكاريبي تحت ذريعة مكافحة تجارة المخدرات”.

مادورو يتهم الولايات المتحدة بمحاولة زرع نظام عميل للاستيلاء على موارد فنزويلا

اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الولايات المتحدة بمحاولة تثبيت حكومة عميلة لها في فنزويلا بهدف السيطرة على مواردها الطبيعية، بما في ذلك أكبر احتياطيات النفط، ورابع أكبر احتياطيات الغاز، وأكبر احتياطيات الذهب في العالم.

وقال مادورو في تصريح تلفزيوني إن واشنطن حشدت سفنًا حربية وغواصة نووية في البحر الكاريبي ووجهت اتهامات كاذبة لفنزويلا بتهريب المخدرات، مؤكداً أن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الجمارك العالمية وإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية نفت هذه الاتهامات.

وأضاف أن حتى في الولايات المتحدة “لا أحد يصدق الأكاذيب التي يروجونها عن فنزويلا”.

وشدد مادورو على أن بلاده ستظل “دولة مستقلة وحرة ومسالمة”، مشيراً إلى مناورات القوات المسلحة الفنزويلية “سيادة الكاريبي 200” التي تستمر ثلاثة أيام في المياه الإقليمية.

وأكد أن شعوب منطقة البحر الكاريبي وأمريكا الجنوبية لها الحق في السلام وسيادتها لن تُنتهك.

وأشار الرئيس الفنزويلي إلى أن بلاده تواجه أخطر تهديد للغزو الأمريكي منذ مئة عام، مع نشر الولايات المتحدة ثلاث مدمرات وغواصة نووية وطراد صاروخي و4500 جندي قبالة سواحل فنزويلا في البحر الكاريبي خلال أغسطس الماضي، وفقًا لتقارير وكالة رويترز.

يوتيوب يحظر الحساب الرسمي للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

حجب موقع “يوتيوب” الحساب الرسمي للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وتظهر رسالة تفيد بأن الحظر جاء “بسبب انتهاك قواعد الاستخدام”.

وتختفي قناة مادورو من نتائج البحث على الموقع، وعند محاولة الوصول إليها عبر الرابط المباشر تظهر الرسالة نفسها. ولم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة الفنزويلية حول سبب الحظر أو ردها على القرار.

وكانت قناة مادورو تنشر تسجيلات وبثاً يومياً للفعاليات الحكومية والرئاسية، ويبلغ عدد مشتركيها أكثر من 200 ألف مشترك، ما يجعل الحظر مؤثرًا على تواصل الرئيس الفنزويلي مع متابعيه عبر المنصة.