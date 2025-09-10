ترامب يعلن مكالمة مرتقبة مع بوتين: التسوية في أوكرانيا معقدة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أنه سيجري مكالمة قريبا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ولدى خروجه من مطعم في واشنطن، قال ترامب إن المكالمة ستتم هذا الأسبوع أو في أوائل الأسبوع المقبل، متجاهلاً أسئلة الصحفيين حول تقارير دخول مسيرات روسية المجال الجوي البولندي.

وصرح ترامب، بأن التوصل إلى تسوية للنزاع في أوكرانيا يمثل تحديًا معقدًا بسبب “العداء المتبادل” بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي.

وقال ترامب في مقابلة مع إذاعة WABC: “قلت إن هذا النزاع يجب أن يكون أسهل من الكل لأن لدي علاقة جيدة مع فلاديمير بوتين، لكن الوضع معقد جدًا بسبب الكراهية الكبيرة بينه وبين زيلينسكي”.

واتهم ترامب روسيا بإطالة أمد النزاع قائلاً: “يبدو أنه كلما فكرت أننا قريبون من الحل، كان بوتين يلقي قنبلة أخرى، وهذا أمر مرفوض تمامًا”.

ورغم التعقيدات، أعرب ترامب عن ثقته بقدرته على تحقيق تسوية، مشددًا: “إننا سننهيه”.

وفي سياق متصل، أعلنت بولندا، أن طائراتها الحربية أسقطت “أجساما معادية” رداً على انتهاكات متكررة لمجالها الجوي خلال هجوم روسي استهدف غرب أوكرانيا، في سابقة لدولة عضو في حلف شمال الأطلسي منذ بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقال وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوشينياك كاميش في منشور على منصة “إكس” إن الطائرات استخدمت أسلحتها ضد الأجسام المعادية، مؤكداً استمرار التنسيق مع قيادة الحلف.

وجاء بيان الوزير بعد إعلان القيادة العملياتية للبلاد أن طائرات بولندية وأخرى تابعة للناتو تأهّبت للتصدّي لهذه الانتهاكات.

من جهته، أوضح الجيش البولندي أن المجال الجوي للبلاد تعرض مراراً لانتهاكات من طائرات مسيّرة روسية خلال الهجوم على الأراضي الأوكرانية.

بدوره، قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إن العملية تمت عقب انتهاكات متعددة للمجال الجوي، مؤكداً أن الجيش استخدم أسلحته ضد الأجسام المعادية.

توسك يعقد جلسة طارئة للحكومة ويبلغ الناتو بانتهاك المجال الجوي البولندي

دعا رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إلى اجتماع طارئ لمجلس الوزراء بعد ورود تقارير عن انتهاك المجال الجوي للبلاد، وفق ما أعلن المتحدث باسم الحكومة آدم شلابكا.

وكتب شلابكا عبر منصة “إكس” أن توسك يعقد الاجتماع مع الوزراء المسؤولين عن أمن الدولة في الساعة 8:00 صباحاً، للبحث في التطورات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأفاد توسك أنه على “اتصال دائم” مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، وأبلغه بالوضع الراهن والإجراءات التي اتخذتها بولندا تجاه الأجسام التي انتهكت مجالها الجوي.

وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة البولندية العثور على “طائرة مسيرة معطلة” فجر اليوم في قرية تشوسنوفكا بشرق البلاد على بعد نحو 40 كم من الحدود البيلاروسية.

وأكد الجيش البولندي أنه أسقط عدة طائرات مسيرة انتهكت المجال الجوي للبلاد، فيما أشار توسك إلى أن التهديد “قيد الإزالة”.

نائب الرئيس الأمريكي: ترامب لا يرى جدوى من عزل روسيا اقتصاديًا ومستعد لاتفاقيات معها بعد تسوية النزاع الأوكراني

صرّح نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس دونالد ترامب لا يؤيد استمرار عزل روسيا اقتصاديًا، مشيرًا إلى أن ترامب منفتح على مجموعة واسعة من الاتفاقيات الاقتصادية مع موسكو في حال التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا.

وفي مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، أوضح فانس أن “الرئيس كان صريحًا جدًا مع الأوروبيين والروس على حد سواء، ولا يرى مبررًا حقيقيًا لاستمرار العزلة الاقتصادية على روسيا”، مؤكدًا أن استمرار الصراع لا يخدم مصالح أي طرف.

وأضاف فانس: “نعتقد أن السلام ممكن، وترامب مستعد لبناء علاقات اقتصادية مثمرة مع روسيا وأوكرانيا على حد سواء فور التوصل إلى اتفاق”.