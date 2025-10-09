ترامب يعلن موافقة إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطة السلام في غزة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن “إسرائيل وحماس قد وقعتا على المرحلة الأولى من خطة السلام التي قدمتها الولايات المتحدة”. وفي منشور عبر منصته “تروث سوشيال”، عبر ترامب عن فخره بالإعلان عن التوصل إلى هذه الاتفاقية، التي وصفها بأنها خطوة هامة نحو السلام.

وأضاف ترامب في منشوره أن هذه المرحلة الأولى من الخطة تتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن قريبًا، بالإضافة إلى سحب القوات الإسرائيلية إلى خط متفق عليه كجزء من خطوات نحو تحقيق “سلام قوي ودائم”. كما أكد أن جميع الأطراف ستُعامل بشكل عادل خلال تنفيذ هذه الخطة.

وأشاد الرئيس الأميركي بالجهود التي بذلها الوسطاء من قطر ومصر وتركيا في تحقيق هذا “الحدث التاريخي وغير المسبوق”، معتبراً أن هذا اليوم يمثل “إنجازًا عظيمًا للعالمين العربي والإسلامي، ولإسرائيل، وللدول المجاورة، وللولايات المتحدة”.

من جانبها، أعلنت حركة حماس في بيان رسمي عن التوصل إلى اتفاق ينص على “إنهاء الحرب على غزة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى”. وقد ثمنت حماس جهود الوساطات من قطر ومصر وتركيا، وشكرت الرئيس ترامب على سعيه لوقف الحرب بشكل نهائي.

وأكّدت حماس في بيانها على أهمية إلزام “حكومة الاحتلال بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة”، مشيرة إلى ضرورة عدم السماح لها بالتنصل أو المماطلة في تطبيق ما تم التوافق عليه.

من جهتها، أكدت قطر، التي تشارك في الوساطة بين الطرفين، أن إسرائيل وحماس اتفقا على كافة بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، عبر منصة “إكس”، إنه تم الاتفاق على جميع تفاصيل المرحلة الأولى من الاتفاق، بما في ذلك وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى والمحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات إلى غزة.