ترامب يعلن نفسه حاكماً مؤقتاً لدولة فنزويلا!

أضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفًا جديدًا على حسابه الرسمي بمنصة تروث سوشيال، معلنًا نفسه «الرئيس المؤقت لفنزويلا»، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر ترامب صورة مأخوذة من موقع ويكيبيديا تتضمن صورته، وأسفلها منصبه كرئيس للولايات المتحدة و«رئيس مؤقت لفنزويلا»، في إشارة ساخرة إلى وضع الشرعية السياسية في البلاد.

وجاءت هذه الخطوة في ظل تولي نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز إدارة شؤون الدولة بعد اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته في الثالث من يناير، بحسب ما أوردت تقارير إعلامية.

ويأتي هذا المنشور بعد ساعات من تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد فيها أن إدارته تعمل بشكل جيد مع القيادة الفنزويلية الحالية، مشيرًا إلى وجود تواصل إيجابي مع الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز.

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، الأحد، إن الأمور تسير على ما يرام مع فنزويلا، وإن التعاون مع القيادة هناك يشهد تقدمًا ملحوظًا.

وأضاف ردًا على سؤال حول إمكانية عقد لقاء مع ديلسي رودريغيز، أنه منفتح على ذلك، وأن لقاءً كهذا قد يحدث في وقت لاحق.

وفي المقابل، شددت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز، في منشور عبر منصة إكس، على أن الحكومة الفنزويلية مطالبة بالحفاظ على السلطة والسيادة السياسية، مؤكدة أن الدفاع عن البلاد يمثل أولوية في هذه المرحلة الحساسة.

وفي سياق متصل، قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن الدور الأمريكي في الإشراف على الوضع في فنزويلا، في إطار عملية نقل السلطة، مرشح للاستمرار لفترة طويلة، موضحًا أن هذه المرحلة قد تمتد سنة أو سنتين، وربما أكثر، وفق تقديره.

ويعكس هذا التصعيد الإعلامي والسياسي استمرار الضغوط الأمريكية على فنزويلا، في وقت تشهد فيه البلاد مرحلة انتقالية معقدة وسط انقسام داخلي وتوترات إقليمية ودولية متزايدة.