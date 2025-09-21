ترامب يعلن نيته لقاء قادة 20 دولة: الجميع يريد الاجتماع معي ولكن الوقت محدود

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتزم لقاء قادة نحو 20 دولة خلال أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيع المستوى في نيويورك.

وقال ترامب للصحفيين: “سألتقي بالعديد من القادة في الأمم المتحدة، ربما 20″، مضيفا: “الجميع يريد الاجتماع، ولكن هناك واحد فقط مني، لذلك سنلتقي بعدد قليل منهم فقط”.

وافتتحت الدورة الثمانون للجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع من سبتمبر الجاري، وتشمل أسبوعا رفيع المستوى يشهد سلسلة اجتماعات ثنائية بين قادة الدول المشاركين. ومن المقرر أن تُعقد المناقشات العامة من 23 إلى 27 سبتمبر، ثم مرة أخرى في 29 من الشهر ذاته، بينما سيمثل روسيا الاتحادية وزير الخارجية سيرغي لافروف.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن قادة العالم يجتمعون هذا العام في “ظروف مضطربة، بل ومجهولة”، في إشارة إلى التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

ومن المقرر أن يلقي ترامب كلمته يوم الثلاثاء المقبل، بعد ثمانية أشهر من ولايته الثانية التي تميزت بتخفيضات حادة في المساعدات الخارجية الأمريكية، وسط توقعات بأن تتناول اجتماعاته مع قادة الدول ملفات اقتصادية وسياسية دولية شائكة.