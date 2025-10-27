ترامب يعلّق على اختبار روسيا لصاروخ نووي: هم لا يلعبون معنا ونحن لا نلعب معهم

علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على نجاح روسيا مؤخرًا في اختبار صاروخ “بوريفيستنيك” الروسي، الذي يعمل بمحرك نووي، قائلاً: “هم لا يلعبون معنا ونحن لا نلعب معهم”.

وفي حديثه للصحفيين، سُئل ترامب عن إمكانية استخدام الاتحاد الأوروبي للأصول الروسية المجمدة كجزء من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، ليُجيب قائلاً: “عليك أن تسأل الاتحاد الأوروبي، أنا لست متورطًا في هذا الأمر”، وعندما سُئل عن فرض عقوبات إضافية على روسيا، قال ترامب بتلميح غامض: “ستعرفون ذلك”.

من جانب آخر، أعلن رئيس الأركان العامة الروسي، الجنرال فاليري غيراسيموف، أن روسيا قد أكملت بنجاح اختبار صاروخ “بوريفيستنيك” الذي يعتبر أول صاروخ في العالم يعمل بمحرك نووي.

ووفقًا للتصريحات الرسمية، قطع الصاروخ مسافة 14 ألف كيلومتر، وحلق لمدة 15 ساعة في مسارات أفقية وشاقولية مع القدرة على تجاوز كافة الأنظمة الرادارية المعترضة.

وأشار غيراسيموف إلى أن الخصائص التكتيكية والفنية لهذا الصاروخ تجعله قادرًا على ضرب الأهداف المحصنة بدقة عالية، بغض النظر عن المسافة التي تفصل بينه وبين الهدف في أي مكان على سطح الأرض.

في تعليق له على هذا الإنجاز، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صاروخ “بوريفيستنيك” بأنه لا مثيل له في العالم، معتبرًا أنه يعد قفزة نوعية في مجال الأسلحة النووية الروسية.

الكرملين يؤكد انفتاح موسكو على تحسين العلاقات مع واشنطن رغم توتر الأوضاع

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن موسكو ما تزال منفتحة على تحسين العلاقات مع واشنطن انطلاقًا من مصالحها الوطنية في المقام الأول.

وقال إن العلاقات بين البلدين في أدنى مستوياتها حاليًا، مشيرًا إلى أن المحاولات الجارية لتحسينها ما تزال أولية وخجولة.

وأشار إلى أن زيارة كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، إلى الولايات المتحدة تُعد خطوة صغيرة على طريق طويل يتطلب صبرًا كبيرًا، مؤكدًا أن الاتصالات غير الرسمية تشكل عنصرًا مهمًا في الحوار الثنائي، خصوصًا في ظل ما وصفه بالخطوات غير الودية التي تتخذها واشنطن تجاه موسكو.

وأوضح أن روسيا، رغم انفتاحها على الحوار مع الولايات المتحدة، تسترشد بمصالحها الوطنية، مؤكدًا أن هذا النهج كان وسيبقى أساس السياسة الروسية.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان اختبار صاروخ بوريفيستنيك يأتي ردًا على الضغوط الاقتصادية من الولايات المتحدة وأوروبا، قال بيسكوف إن ضمان الأمن بالنسبة لروسيا قضية حيوية، خصوصًا في ظل ما وصفه بالموقف العدواني والهستيري الذي يصدر عن الأوروبيين حاليًا.

وأضاف أن الإعلان عن الصاروخ الجديد لا ينبغي أن يؤدي إلى توتر إضافي في العلاقات بين موسكو وواشنطن.

وفي السياق نفسه، أكد كيريل دميترييف أن إمكانية التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة ما تزال قائمة، موضحًا أن العقوبات الغربية لن تؤثر على الاقتصاد الروسي، بل ستنعكس بارتفاع أسعار الوقود في محطات الولايات المتحدة.

وأشار دميترييف إلى أن القمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب ستُعقد في وقت لاحق بعد تأجيلها إلى موعد لم يُحدد بعد.