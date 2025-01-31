«ترامب» يعلّق على سحب القوات من سوريا: فيها ما يكفي من الفوضى!

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال إجابته على أسئلة الصحفيين في البيت الأبيض على تقارير عن سحب القوات الأمريكية من سوريا.

وقال رداً على سؤال عن نيته سحب القوات الأميركية المنتشرة هناك لمكافحة تنظيم داعش: “سنرى وسنتخذ القرار المناسب بشأن ذلك”. “لديهم فوضى خاصة بهم”

كما أردف الرئيس الأميركي قائلا “نحن لسنا متورطين في سوريا، فلديهم فوضى خاصة بهم… لديهم ما يكفي من الفوضى هناك، ولا يحتاجون أن نكون متورطين في كل شيء”.

ويأتي حديث ترامب بعد أن أكد في ديسمبر الماضي، قبيل الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد “أن الجيش الأميركي يجب أن يبقى بعيداً عن سوريا”، لكن يبدو أنه بدأ يعيد النظر.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت لسنوات أنه يوجد حوالي 900 جندي أميركي على الأراضي السورية.

لكن البنتاغون اعترف في ديسمبر الماضي (2024) بأن أعداد القوات الأمريكية ارتفعت إلى حوالي ألفي جندي.

وقال ترامب تعليقا على تقارير إعلامية إسرائيلية تفيد بأن إسرائيل تشعر بالقلق إزاء احتمال انسحاب القوات الأميركية من سوريا: “لا أعرف من قال ذلك، لكننا سنتخذ قرارا بشأن سوريا”.

وفي وقت سابق، ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية أن مسؤولين أمريكيين أكدوا لمسؤولين إسرائيليين أن ترامب يخطط لسحب الجنود الأمريكيين من الأراضي السورية.

President Trump: “I did not say I would withdraw troops from Syria and I do not know the source of these reports… We will make a determination on that… We’re not involved in Syria. Syria has it own mess…” pic.twitter.com/4uHD8qRTO9 — Mutlu Civiroglu (@mutludc) January 30, 2025