ترامب يعود للواجهة.. غرينلاند «للبيع» والمكسيك تحت النار!

واصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إثارة الجدل بتصريحات جديدة حول نوايا واشنطن التوسعية، مجدداً تهديده باستخدام القوة العسكرية لضم جزيرة غرينلاند، وموجهاً انتقادات حادة إلى رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم على خلفية رفضها اقتراحه إرسال قوات أميركية إلى بلادها.

وفي مقابلة مع شبكة “إن بي سي” الأميركية، قال ترامب، الأحد، إن غرينلاند “ضرورية للأمن القومي الأميركي”، رافضاً استبعاد خيار التدخل العسكري لتحقيق هدف ضم الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي، والتي تتبع مملكة الدنمارك وتتمتع بحكم ذاتي.

وأضاف: “عدد سكان غرينلاند قليل جداً، وسنهتم بهم ونعتز بهم، لكننا نحتاج إليها من أجل الأمن الدولي”، مشيراً إلى أن موقع الجزيرة وثرواتها يجعلها “ذات أهمية استراتيجية كبيرة في ظل التغيرات المناخية الحالية”.

وتعيد هذه التصريحات إلى الأذهان طرح ترامب فكرة شراء الجزيرة خلال ولايته الأولى، وهو ما قوبل حينها برفض شديد من كوبنهاغن ونووك (عاصمة غرينلاند)، وأثار انتقادات حادة في الأوساط الدولية.

وفي خطوة مثيرة للجدل، أشار ترامب أيضاً إلى “اهتمامه بضم كندا”، مضيفاً أن تعليقاته حول هذا الأمر “ربما أثرت على نتائج الانتخابات الأخيرة هناك”، لكنه استدرك قائلاً: “لا أعتبر القوة العسكرية خياراً في ما يتعلق بكندا”.

انتقادات حادة لرئيسة المكسيك

في السياق ذاته، انتقد ترامب بشدة رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم، بعد رفضها اقتراحه إرسال قوات أميركية إلى المكسيك للمساعدة في محاربة عصابات المخدرات، قائلاً إنها “خائفة جداً من الكارتيلات”.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة: “اقترحت إرسال الجيش، لكنها خائفة جداً من العصابات لدرجة أنها لا تستطيع التفكير بشكل سليم، إنها امرأة جميلة، لكنها لا تستطيع أن تتحرك من الخوف”.

وجاءت هذه التصريحات بعد تأكيد شينباوم في وقت سابق أنها تلقت مكالمة هاتفية من ترامب ضغط خلالها لمنح الجيش الأميركي دوراً داخل المكسيك، لكنها رفضت بشدة، مشددة على أن “السيادة ليست للبيع”.

وأضافت شينباوم: “قلت له: لا، أيها الرئيس ترامب، يمكننا أن نتعاون، لكن أنتم في أراضيكم ونحن في أراضينا”.

ويأتي التوتر بين البلدين في ظل تزايد الوجود العسكري الأميركي على طول الحدود الجنوبية مع المكسيك، بعد أن أمر ترامب في يناير الماضي بتوسيع دور القوات الأميركية في جهود التصدي للهجرة غير النظامية وتهريب المخدرات.