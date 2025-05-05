ترامب يعيد «ألكاتراز» للحياة.. الصخرة تعود بمواجهة انفجار الجريمة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عزمه إعادة فتح سجن “ألكاتراز” الشهير في ولاية كاليفورنيا، ضمن خطة جديدة لمواجهة ما وصفه بـ”تصاعد الجريمة والعنف” في الولايات المتحدة.

وقال ترامب، عبر منشور على منصته “تروث سوشيال”، إنه أصدر توجيهات للحكومة الفيدرالية، تشمل مكتب السجون ووزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي، لإعادة بناء وتوسيع منشآت السجن، بهدف تحويله إلى مركز مخصص لاحتجاز “أخطر المجرمين وأكثرهم عنفًا”.

وأضاف الرئيس الأميركي: “عانت أميركا طويلًا من المجرمين العنيفين وحثالة المجتمع… عندما كنا أمة أكثر جدية، لم نتردد في عزلهم لحماية الأبرياء. هذا ما ينبغي أن نعود إليه”.

ووصف ترامب هذه الخطوة بأنها “رمز للقانون والنظام والعدالة”، مؤكدًا أن إعادة تشغيل السجن ستحمل “رسالة قوية بأن الجريمة لن تُسامَح بعد الآن”.

ويقع سجن “ألكاتراز”، المعروف باسم “الصخرة”، على جزيرة نائية في خليج سان فرانسيسكو، وكان يُعد من أكثر السجون حراسة في البلاد قبل إغلاقه عام 1963 بسبب ارتفاع تكاليف تشغيله وتدهور بنيته التحتية.

واستضاف السجن عددًا من أشهر المجرمين في التاريخ الأميركي، أبرزهم زعيم العصابات آل كابوني. كما شهد محاولات هروب عديدة، حيث حاول 36 سجينًا الفرار عبر 14 عملية، إلا أن معظمها باء بالفشل.

ويُعد “ألكاتراز” أحد أبرز الرموز في الثقافة الشعبية الأميركية، وظهر في أعمال سينمائية بارزة، منها فيلم “ذا روك” من بطولة شون كونري ونيكولاس كيج.