ترامب يعيّن «توم براك» مبعوثاً خاصاً إلى سوريا والعراق

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين سفير الولايات المتحدة لدى تركيا توم براك مبعوثًا رئاسيًا خاصًا إلى كل من سوريا والعراق، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي بين واشنطن وحكومتي البلدين.

وجاء إعلان الرئيس الأمريكي عبر منصة “تروث سوشيال”، حيث أوضح أن توم براك، الذي وصفه بأنه قدم “عملًا متميزًا” خلال فترة عمله في أنقرة، سيتولى مهام إضافية كمبعوث خاص إلى سوريا والعراق، إلى جانب استمرار عمله كسفير للولايات المتحدة لدى تركيا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هذا التعيين يأتي في إطار تطوير العلاقات الأمريكية مع سوريا والعراق، مشيرًا إلى أن العلاقات مع البلدين تشهد نمواً مستمراً، وفق تعبيره.

وأضاف أن توم براك سيواصل مهامه الدبلوماسية في تركيا، مع حصوله على دعم كامل من وزارة الخارجية الأمريكية، مؤكداً تقديره لجهوده واستعداده المستمر لخدمة بلاده.

ويأتي هذا القرار في وقت تعمل فيه الإدارة الأمريكية على إعادة ترتيب أولوياتها الدبلوماسية في الشرق الأوسط، من خلال توسيع أدوار بعض السفراء لتشمل ملفات إقليمية متعددة، بما يعكس توجهًا نحو إدارة أكثر تكاملاً للسياسة الخارجية في المنطقة، خاصة في ملفات سوريا والعراق وتركيا.

سوريا: سيول الأمطار تكشف مقبرة جماعية قرب بلدة قارة في ريف دمشق

أفادت وسائل إعلام سورية بأن سيول الأمطار التي ضربت مناطق في ريف دمشق كشفت عن مقبرة جماعية قرب أطراف بلدة قارة، بعد أن جرفت مياه السيول التربة وظهرت رفات بشرية في الموقع.

وذكر المركز الإعلامي لمدينة قارة أنه تم العثور على رفات متفرقة في مواقع متعددة مجاورة لمجرى السيل، ما استدعى تدخل الجهات المختصة لمعاينة المكان وبدء إجراءات التحقيق.

كما أشار المركز إلى نشر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر بقايا جثث في المنطقة التي تعرضت للجرف نتيجة السيول، وسط حالة من الاستنفار في الموقع.

وفي سياق متصل، كانت تقارير سابقة قد أفادت في منتصف مايو بالعثور على مقبرة جماعية أخرى تضم نحو 10 جثث داخل أحد المقالع المهجورة في محيط منطقة عش الورور بالعاصمة دمشق.

وتم حينها اكتشاف الموقع بعد بلاغات محلية، حيث توجهت الفرق المختصة إلى المكان وباشرت عمليات الكشف الميداني ورفع الأدلة، وسط إجراءات أمنية مشددة فرضت حول المنطقة.

وأكدت المصادر أن الجهات المعنية تواصل تحقيقاتها لتحديد هويات الضحايا وكشف ملابسات وجود هذه المقابر، في وقت تستمر فيه أعمال التمشيط والمعاينة في المواقع المحيطة.ض المناجم.

قوات إسرائيلية تصيب شابًا في ريف درعا الغربي وإسعافه عبر قوات “اليونيدوف”

أفادت مصادر أهلية في محافظة درعا السورية، اليوم، بأن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت النار بشكل مباشر على شاب سوري في منطقة وادي الرقاد بريف درعا الغربي، ما أدى إلى إصابته في الفخذ والذراع اليمنى.

وبحسب المصادر، فإن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك “اليونيدوف” سارعت إلى موقع الحادث وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب في المكان، قبل أن يتم نقله إلى أحد مشافي ريف درعا لتلقي العلاج.

وتشير المعلومات إلى أن المنطقة شهدت في الأيام الماضية تحركات عسكرية إسرائيلية متكررة، من بينها قيام قوات إسرائيلية بإطلاق نار من رشاش ثقيل باتجاه أراضٍ زراعية في محيط وادي الرقاد، قبل أن تنسحب باتجاه الجولان السوري المحتل.

كما أفادت المصادر بأن قوة عسكرية إسرائيلية توغلت مؤخرًا بين قريتي معرية والعارضة ضمن منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، عبر دورية مكونة من أربع آليات، ما أثار حالة من القلق بين السكان دون تسجيل عمليات اعتقال.

وفي سياق متصل، شهد ريف القنيطرة الجنوبي تحركات مماثلة لقوة إسرائيلية مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية، توغلت في مناطق قريبة من الشريط الحدودي مع الجولان السوري المحتل، قبل أن تنفذ عمليات تمشيط واستطلاع سريعة وتنسحب لاحقًا.

ووفق المصادر المحلية، فإن تلك التحركات الإسرائيلية المتكررة في مناطق الجنوب السوري تترافق مع عمليات توغل وعبور محدود للحدود الإدارية، وسط مخاوف من تصعيد ميداني متزايد في المنطقة الحدودية.

وتؤكد الروايات الأهلية أن هذه التحركات تتسبب بحالة من التوتر في أوساط السكان، في ظل استمرار التوغلات والعمليات العسكرية في محيط القرى الزراعية القريبة من خطوط الفصل.