«ترامب» يعيّن سفراء جدد لدى الكويت ولبنان والمغرب.. من هم؟

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعيين سفراء جدد لدى 3 دول عربية “الكويت ولبنان والمغرب”، بالإضافة إلى تعيين سفيرة الولايات المتحدة لدى منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو”، في روما.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعيين عمدة مدينة هامتراميك بولاية ميشيغان، اليمني الأصل “أمير غالب”، سفيرا جديدا للولايات المتحدة لدى الكويت.

وكتب ترامب في منشور على منصة “Truth Social”: “بصفته عمدة مدينة هامترامك بولاية ميشيغان، عمل أمير، بجد لمساعدتنا في تحقيق نصر تاريخي في ميشيغان، أعلم أنه سيمثل بلدنا بفخر في هذا الدور الجديد، تهانينا أمير!”.

وكان “انتخب غالب، الذي ولد في اليمن، ليصبح أول عمدة عربي أمريكي ومسلم لمدينة هامترامك عام 2021، وخلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2024، أيد غالب، ترامب، وشارك في حملته الانتخابية”.

ترامب يختار سفيرا للولايات المتحدة لدى لبنان من أصول لبنانية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أنه “اختار ميشال عيسى، ليكون سفيرا للولايات المتحدة لدى لبنان”.

وقال ترامب على موقع “تروث سوشيال”: “ميشال، رجل أعمال بارز وخبير مالي وزعيم يتمتع بمسيرة مهنية رائعة في مجال الخدمات المصرفية وريادة الأعمال والتجارة الدولية”.

يذكر أن “ميشال عيسى، من أصول لبنانية، وهو رجل أعمال وخبير مالي، ولم يسبق له أن عمل بالسياسة أو عين سفيرا، ويأتي خلفا للسفيرة ليزا أ. جونسون، وهي عضو رفيع في السلك الدبلوماسي الأمريكي برتبة وزير مستشار، وافق الكونغرس على تعيينها كسفيرة لدى الجمهورية اللبنانية في كانون الأول 2023.

يذكر أن صهر “ترامب”، زوج ابنته الثانية تيفاني، هو اللبناني مايكل بولس، ووالده الدكتور مسعد بولس، الذي اختاره ترامب، مستشارا للشؤون العربية والشرق الأوسطية”.

كما أعلن ترامب، تعيين ديوك بوكان الثالث، سفيرًا للولايات المتحدة لدى المملكة المغربية، مؤكدًا أن “بوكان” سيلعب دورًا محوريًا في تعزيز السلام والحرية والازدهار بين البلدين”.

وفي تعيين آخر، اختار ترامب، ليندا بلانشارد، لتكون سفيرة الولايات المتحدة لدى منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة في روما بإيطاليا، مشيدا “بأداء بلانشارد، السابق كسفيرة للولايات المتحدة في سلوفينيا خلال فترته الرئاسية الأولى، معربًا عن ثقته بأنها ستقدم أداءً ممتازًا في منصبها الجديد”.