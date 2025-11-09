ترامب يغفو على الهواء.. صور مثيرة للجدل خلال مؤتمر صحفي!

أثارت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يبدو نائماً خلال مؤتمر صحفي في المكتب البيضاوي موجة من الجدل والسخرية.

جاء ذلك خلال مشاركته في إعلان عن خفض أسعار أدوية إنقاص الوزن، حيث بدا ترامب وهو يغلق عينيه في لحظات متفرقة، ويحاول أحياناً إبقاؤها مفتوحتين، كما ظهر وهو يفرك عينيه بين الحين والآخر.

وانتقد خصومه الحدث بشدة، حيث نشر حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم صوراً من المؤتمر مع تعليق ساخر جاء فيه: “دون دوزي عاد”، في إشارة إلى شخصية كرتونية مشهورة بالنعاس.

من جهتها، نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، أن يكون الرئيس نائماً، مؤكدة لشبكة CNN أنه تحدث وأجاب على أسئلة الصحافة بالكامل، وأن الإعلان يمثل انخفاضاً تاريخياً في أسعار دوائين مهمين للأمريكيين المصابين بأمراض السكري والقلب والسمنة.

ويظهر ترامب، البالغ من العمر 79 عاماً، بانتظام في الفعاليات العامة ويشارك في جلسات أسئلة مطولة، ويشيد مساعدوه بقدرته على التحمل وتواصله معهم على مدار الساعة، رغم استمرار التساؤلات حول صحته منذ توليه الرئاسة.

Poetic… Trump is slumped over asleep while Dr Oz touts obesity drugs to help sleep and dementia. pic.twitter.com/BWOywzFI4B — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) November 7, 2025

This is Donald Trump falling asleep in the Oval Office yesterday. He called Biden "Sleepy Joe," but he is the one passing out in front of the entire country. Sleep Don. This man is not well. —@HARRYJSISSON pic.twitter.com/t6Z6QphiiV — ThePolitician ❁ (@yunusxonline) November 8, 2025