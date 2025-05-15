ترامب يفاجئ واشنطن.. رفع العقوبات عن سوريا يربك وزارتي الخارجية والخزانة

في مشهد أربك دوائر صنع القرار في واشنطن، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “قنبلة سياسية” من قلب الرياض، بإعلانه عزمه رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، دون أي تنسيق أو إشعار مسبق حتى لكبار مسؤولي إدارته، القرار المفاجئ قلب الطاولة على وزارتي الخارجية والخزانة، وفتح الباب أمام تساؤلات عميقة حول نوايا واشنطن وتحول محتمل في سياساتها تجاه دمشق.

ووفقًا لما نقلته وكالة “رويترز” عن أربعة مسؤولين أميركيين مطلعين، فإن القرار أُعلن دون إشعار مسبق للإدارات المختصة بالعقوبات، التي لم تتلق أي مذكرات رسمية أو تعليمات داخلية من البيت الأبيض قبل التصريح العلني للرئيس.

وبحسب المصادر، سارع كبار المسؤولين في الخارجية والخزانة إلى دراسة تبعات القرار المفاجئ، خاصة أن بعض العقوبات تعود إلى أكثر من أربعة عقود، مما يجعل عملية رفعها معقدة وتستلزم شهوراً من الإعداد الفني والقانوني.

وأكد مسؤول كبير أن البيت الأبيض لم يصدر أي توجيه رسمي بشأن الخطوة، مما ترك فرق العمل في حيرة حول كيفية التنفيذ، وما إذا كانت ستُرفع العقوبات بشكل شامل أو جزئي، ومتى يُتوقع بدء هذه العملية.

وجاء الإعلان بعد لقاء ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض، في تطور لافت فتح باب النقاش مجدداً حول مستقبل العلاقات الأميركية السورية.

وقال أحد مسؤولي البيت الأبيض إن قرار الرئيس يهدف إلى “منح سوريا فرصة لمستقبل أفضل”، فيما لم تُصدر وزارتا الخارجية والخزانة أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن آلية التنفيذ أو الجدول الزمني المتوقع.

هذا وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على سوريا منذ ثمانينيات القرن الماضي، وتوسعت هذه العقوبات بشكل كبير منذ اندلاع الأزمة السورية في عام 2011، بهدف الضغط على النظام السوري بسبب انتهاكات حقوق الإنسان واستخدام القوة ضد المدنيين.

وتشمل هذه العقوبات قيودًا اقتصادية ومالية، وتجميد أصول، وحظر تعامل الشركات الأميركية مع كيانات سورية محددة، بموجب قوانين مثل “قانون قيصر” الذي دخل حيّز التنفيذ في عام 2020.

وعلى مدار السنوات الماضية، كانت واشنطن تعتمد العقوبات كأداة رئيسية للضغط السياسي على دمشق، دون مؤشرات جدية على التراجع عنها، رغم دعوات عربية وأوروبية لإعادة دمج سوريا في المشهد الإقليمي والدولي.

وجاء إعلان ترامب في توقيت حساس، وسط تحولات في الموقف العربي تجاه سوريا، حيث أعادت بعض الدول علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق، فيما تسعى أطراف إقليمية كالسعودية وتركيا إلى إنهاء العزلة السياسية المفروضة على سوريا من خلال الوساطات والدفع نحو تسوية شاملة.