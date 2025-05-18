ترامب يفتح باب الحوار مع بوتين.. مكالمة مرتقبة لمناقشة وقف الحرب في أوكرانيا

تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، خاصة في سياق الصراع الأوكراني، تحولات مهمة مع بوادر تحرك دبلوماسي جديد قد يفتح باباً للحوار المباشر بين الطرفين، وفي خطوة جديدة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن نيته الاتصال هاتفياً بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين 19 مايو لمناقشة تطورات الأزمة ومحاولة تهدئة التوترات المتصاعدة.

وقال ترامب عبر منصة “تروث سوشيال” إنه سيتحدث مع بوتين في تمام الساعة العاشرة صباحاً، مشيراً إلى أن المواضيع التي ستُناقش تشمل وقف “حمام الدم” الذي يودي بحياة أكثر من 5000 جندي روسي وأوكراني أسبوعياً، بالإضافة إلى قضايا التجارة بين البلدين.

وأضاف أنه سيجري لاحقاً محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وأعضاء من حلف الناتو، معبراً عن أمله في أن يكون يوم الاثنين “مثمراً” يتم خلاله التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنهاء الحرب التي وصفها بأنها “عنيفة جداً وما كان يجب أن تحدث أبداً”.

وأكد ترامب أن القيادة الروسية تشارك بشكل كامل في مفاوضات التسوية الخاصة بالأزمة الأوكرانية، مشيراً إلى أن بوتين “يجلس على طاولة المفاوضات” وأنه هو من بادر إلى عقد هذا الاجتماع.

وفي مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، أوضح ترامب أنه لا يخطط لزيارة تركيا ولا يتوقع لقاء بوتين هناك، مؤكداً أن الاتفاق لن يتم “بدونه” وأنه من الضروري أن يلتقيا شخصياً للتوصل إلى تسوية.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وسط جهود دبلوماسية دولية مكثفة لوقف النزاع المستمر منذ سنوات، في محاولة لتحقيق الاستقرار ووقف التصعيد العسكري الذي خلف آلاف الضحايا.

بوتين يؤكد أن هدف العملية العسكرية هو تحقيق سلام دائم وحماية الروس في أوكرانيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن الهدف الأساسي للعملية العسكرية الخاصة التي تنفذها بلاده هو إزالة الأسباب التي أدت إلى الأزمة وتهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم وضمان أمن روسيا.

وقال بوتين في مقابلة ضمن الفيلم الوثائقي “روسيا. الكرملين. بوتين. 25 عامًا”: “نتيجة العملية العسكرية الخاصة يجب أن تكون سلامًا طويل الأمد وحماية مصالح السكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا”.

وأضاف أن روسيا تسعى لضمان مصالح شعبها في الأراضي التي يعيش فيها أشخاص يعتبرون اللغة الروسية لغتهم الأم وروسيا وطنهم.

وشدد بوتين على أن روسيا تطمح في النظام العالمي الجديد إلى القضاء على الأسباب التي أدت إلى الأزمة، وخلق بيئة تتيح السلام الدائم والأمن الروسي.

يذكر أن بوتين كان قد اقترح، الأحد الماضي، إجراء محادثات مباشرة دون شروط مسبقة مع أوكرانيا في إسطنبول بتاريخ 15 مايو الجاري، مؤكداً أن روسيا لم ترفض أبداً الحوار مع الجانب الأوكراني، ما يعكس استعداده لاستئناف المفاوضات تحت شروط محددة.