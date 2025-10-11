«ترامب» يفرض رسوماً بنسبة 100% على الواردات الصينية

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن خطوة تصعيدية جديدة في النزاع التجاري مع الصين، حيث قرر فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على الواردات الصينية اعتباراً من الأول من نوفمبر 2025.

وأضاف ترامب عبر منصة “تروث سوشيال” أن هذه الإجراءات تأتي كجزء من الرد على السياسات الصينية الأخيرة، بما في ذلك القيود على تصدير المعادن النادرة.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه سيتم أيضًا فرض قيود على تصدير البرمجيات الأمريكية الهامة إلى الصين ابتداءً من نفس التاريخ، ما يعكس تصعيدًا مستمرًا في العلاقات بين البلدين.

وتأتي هذه القرارات وسط مخاوف من تأثيرات سلبية على الأسواق العالمية، حيث يتوقع أن تؤدي الرسوم الجديدة إلى زيادة الأسعار على السلع الأمريكية وتهدد بتحقيق خسائر اقتصادية في مختلف أنحاء العالم، وفقًا لوسائل الإعلام الأمريكية.

الولايات المتحدة تعلن استعدادها لخوض حرب تجارية مع الصين وسط تصاعد التوترات

أكد جيميسون غرير، ممثل الولايات المتحدة في المفاوضات التجارية، أن واشنطن مستعدة لخوض حرب تجارية مع الصين إذا لزم الأمر، رغم أنها لا تسعى لبدءها.

وقال في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”: “نحن نحاول الآن جوجلة مواقف الطرفين، وسنرى خلال الأيام المقبلة ما إذا كان هناك طريق للتقدم.”