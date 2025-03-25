«ترامب» يفرض رسوماً على أيّ دولة تشتري النفط من فنزويلا.. وبكين تعلّق

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، “أمرا تنفيذيا ينص على أن أي دولة تشتري النفط أو الغاز من فنزويلا ستدفع رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على أي معاملات تجارية مع الولايات المتحدة”.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، “إن بكين تعارض بشدة الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة بمعاقبة الدول التي تشتري النفط والغاز من فنزويلا بفرض رسوم جمركية على التجارة مع الولايات المتحدة”.

وقال قوه جيا كون المتحدث باسم الخارجية الصينية، “إن على الولايات المتحدة أن تتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا وأن تلغي العقوبات أحادية الجانب “غير القانونية” المفروضة على فنزويلا”.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “إن أي دولة ستشتري النفط أو الغاز من فنزويلا ستدفع رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على أي معاملات تجارية مع الولايات المتحدة”.

وذكر “ترامب” في منشور على منصة تروث سوشيال أن “هذه الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الثاني من أبريل”.

وأوضح “ترامب” أنه “فرض هذه الخطوة لأن فنزويلا أرسلت “عشرات الآلاف” من الأشخاص لهم “طبع عنيف جدا” إلى الولايات المتحدة”.

يذكر أن “الصين هي أكبر مشتري النفط الفنزويلي، وفي فبراير، حصلت الصين، بشكل مباشر وغير مباشر، على نحو 503 آلاف برميل يوميا من النفط الخام والوقود الفنزويلي، أي نحو 55 بالمئة من إجمالي صادرات البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وإسبانيا وإيطاليا وكوبا والهند من بين مستهلكي النفط الفنزويلي أيضا”.