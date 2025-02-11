«ترامب» يفرض رسوماً على واردات «الصلب والألومنيوم» وأوروبا تردّ «بشكل موحّد»

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أمرا تنفيذيا يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب أثناء التوقيع على الوثيقة: “إنه عمل كبير. إنها بداية لعملية من شأنها أن تجعل أمريكا غنية مرة أخرى”.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي كان قد أعلن قبل أسبوع أنه سيفرض رسوما جمركية على كندا والمكسيك والصين، لكنه علّق فرض الرسوم على الدول المجاورة في اليوم التالي.

وأدى تعهد الرئيس الأمريكي في وقت سابق بفرض الرسوم الجمركية إلى ارتفاع سعر الدولار.

وذكرت صحيفة “بوليتيكو” أمس أن الحكومة البريطانية تسعى إلى الحصول على توضيح من واشنطن بشأن قرار ترامب فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم. حيث حذرت رابطة صناعة الصلب في المملكة المتحدة من أن قرار ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات الألومنيوم والصلب سيكون ضربة مدمرة لقطاع الصلب.

وقال وزير الصناعة الفرنسي اليوم الثلاثاء “إن على أوروبا الرد بشكل موحد على رسوم ترامب الجمركية”، مشيرا إلى أن هذه التعريفات الجمركية قد تؤثر على الصناعة الفرنسية.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو أمس الاثنين إن بلاده ستدعو الاتحاد الأوروبي للرد على أحدث إعلان للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية.

وقال بارو لقناة تي.إف 1″ إن فرنسا وشركاءها الأوروبيين يجب ألا يترددوا في الدفاع عن مصالحهم في مواجهة تهديدات الرسوم الجمركية الأميركية”، وفق “رويترز”.

وحضّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأحد الأوروبيين على الاستعداد للرد على أي رسوم جمركية من المحتمل أن يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك خلال مقابلة بثتها الأحد شبكة سي إن إن الإخبارية الأميركية.