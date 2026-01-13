ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة « 25%» على أي دولة تتعامل مع إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع المعاملات التجارية مع الولايات المتحدة لأي دولة تتعامل تجارياً مع جمهورية إيران الإسلامية.

وقال ترامب في منشور عبر منصة “تروث سوشيال”، “اعتبارًا من الآن، ستدفع أي دولة تتعامل تجارياً مع إيران تعريفة جمركية بنسبة 25٪ على جميع معاملاتها مع الولايات المتحدة”.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن القرار “نهائي وملزم”، مؤكدًا أن أي تعامل تجاري مع إيران سيخضع للرسوم دون استثناء.

في الوقت نفسه، لوّح ترامب بإمكانية توجيه “ضربات غير مسبوقة” ضد إيران إذا استهدفت منشآت أمريكية عسكرية أو تجارية، بينما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين في البيت الأبيض أن نشر قوات أمريكية داخل إيران ليس من ضمن الخيارات الحالية.

وأعلنت الصين، الثلاثاء، معارضتها الشديدة لأي عقوبات أحادية الجانب غير مشروعة، واصفةً إياها بأنها “تتجاوز الأطر القانونية”، وجاء ذلك رداً على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي تتعامل تجارياً مع إيران.

وأكد متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن أن موقف بكين الرافض لفرض الرسوم الجمركية بشكل عشوائي “ثابت وواضح”، مشيراً إلى أن الحروب التجارية وحروب التعريفات الجمركية لا تحقق مكاسب لأي طرف، وأن سياسات الإكراه والضغط لا تُسهم في حل المشكلات.

وأضاف أن الصين ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد إيران أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ سنوات، انطلقت أواخر ديسمبر 2025 بسبب الانخفاض الحاد في قيمة الريال الإيراني وارتفاع أسعار السلع، قبل أن تتوسع إلى مطالب سياسية موجهة نحو النظام الحاكم، وأسفرت عن وقوع إصابات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وأعربت الصين عن رفضها للرسوم الجمركية الأمريكية، معتبرة أي عقوبات أحادية الجانب “غير مشروعة” وتتجاوز القوانين الدولية، محذرة من أن الإكراه والضغط لن يحلا المشاكل.

وفي المقابل، أكدت طهران أن قنوات الاتصال مع واشنطن ستظل مفتوحة، محذرة من أن أي عمل عسكري أمريكي سيواجه برد يشمل أهدافًا إسرائيلية، بينما اتهمت السلطات الإيرانية الولايات المتحدة وإسرائيل بتدبير الاضطرابات في البلاد.