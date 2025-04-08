«ترامب» يفرض غرامة يومية كبيرة على المهاجرين!

ذكرت وكالة “رويترز”، أن “إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعتزم تغريم المهاجرين الخاضعين لأوامر الترحيل 998 دولارا يوميا في حالة عدم مغادرتهم الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاتهم إذا لم يسددوا هذه الغرامة”.

وبحسب الوكالة، “تستند هذه الغرامات إلى قانون صدر عام 1996، وطُبق لأول مرة عام 2018 خلال الفترة الرئاسية الأولى لرئاسة “ترامب”.

وذكر مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أن إدارة “ترامب” تعتزم تطبيق العقوبات بأثر رجعي لمدة تصل إلى خمس سنوات، مما قد يؤدي إلى غرامات تزيد على مليون دولار”.

وبحسب الرسائل، “فإن إدارة “ترامب” تدرس أيضا مصادرة ممتلكات المهاجرين الذين لا يسددون هذه الغرامات”.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا ماكلافلين في بيان: “ينبغي على المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية استخدام تطبيق الجوال (سي.بي.بي هوم) “لترحيل أنفسهم ومغادرة البلاد على الفور”.

وأضافت: “إذا لم يفعلوا ذلك، فسيواجهون عواقب، ويشمل ذلك غرامة قدرها 998 دولارا أميركيا عن كل يوم يتجاوز فيه الأجنبي غير الشرعي المدة المنصوص عليها في أمر الترحيل النهائي”.

وكان “أطلق “ترامب”، حملة صارمة على الهجرة بعد توليه منصبه في يناير، وتستهدف الغرامات المزمعة نحو 1.4 مليون مهاجر أصدر قاض مختص بالهجرة أمرا بترحيلهم”.